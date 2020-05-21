Nereler ne zaman açık?

YOZGAT Valiliği, Ramazan Bayramı süresince Korona virüs salgınının halk sağlığı açısından oluşturabileceği riskleri yönetebilmek adına alınabilecek ek tedbirlerin detaylarını paylaştı. Bilim Kurulunun önerileri ve Korona virüsle mücadelede edinilen tecrübeler ışığında, 81 ilde Ramazan Bayramı arifesine denk gelen 23 Mayıs 2020 Cumartesi gününden başlayarak 24-25-26 Mayıs 2020 tarihlerinde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmasına karar verildiği hatırlatıldı. 22 Mayıs 2020 Cuma günü saat 24.00 ile 26 Mayıs 2020 Salı günü saat 24.00 arasında 81 il sınırları içinde bulunan vatandaşların sokağa çıkmalarına kısıtlama getirildiği bildirildi. Sokağa çıkma kısıtlamasının günlük hayata etkisini en az düzeyde tutmak amacıyla, market, bakkal, manav, kasaplar, kuruyemişçilerin, sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde bugün ve yarın saat 23.00’a kadar faaliyetlerine devam edebilecekleri kaydedildi.

Kısıtlamanın olduğu 23 Mayıs 2020 Cumartesi günü market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilerin 10.00-17.00 saatleri arasında da faaliyet gösterebilecekleri bildirildi. Vatandaşların, 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş ve altında bulunanlar hariç olmak üzere, zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak, araç kullanmamak şartıyla, engelli vatandaşlar hariç ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilere gidip gelebilecekler. Aynı saatler arasında market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabilecekleri açıklandı.

24 Mayıs 2020 Pazar, 25 Mayıs 2020 Pazartesi ve 26 Mayıs 2020 Salı günleri market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler ile online satış yapan işletmeler kapalı olacak.

23-26 Mayıs 2020 tarihleri arasında ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri, ayrıca tatlı üretiminin yapıldığı/satıldığı iş yerleri açık olacak. Bu iş yerlerinde sadece ekmek, unlu mamul ve tatlı satışı yapılabilecek. Vatandaşların dışarı çıkamadığı saatlerde tatlı satışı yapan iş yerleri sadece eve/adrese servis şeklinde satış yapabilecekler.