NEREDE BİLMİYORUZ!

TARİH boyu tuz ihtiyacının karşılandığı havzalardan birisine sahip olan Yozgat, havzanın yolunu dahi bilmez iken, Çankırı tuz mağarasının nimetlerinden her türlü faydalanıyor. Tuzdan yapılan süs eşyaları, çeşitli hastalıklara, özellikle nefes yollarının açılmasına iyi geldiği gerekçesi ile piyasaya sürülürken, mağara egzotik görüntüsü ile turizme açıldı. Bir taraftan tuz çıkartılırken, diğer taraftan da mağara turistleri ağırlamaya devam ediyor.

YERKÖY ilçesinin Sekili Köyü yakınlarında bulunan Yozgat’taki tuz havzası ve mağarası ise özel sektör tarafından tuz üretimi yaparak işletiliyor. Daha önce Tekel tarafından işletilen tuz havzası içerisinde geniş galeriler bulunuyor. Ağır iş makinalarının rahatlıkla girip çıkabildiği, manevra yaptığı tuz mağarasında nefes darlığı çeken vatandaşlar gidip, görevlilerin kontrolünde belirli bölümlere alınarak, şifa buluyordu.

GÜNÜMÜZDE kaya tuzu farklı amaçlarla kullanılıyor. Çankırı, tuz mağarasından çıkardığı tuz parçaları ile kurduğu turistik amaçlı otelde şifa dağıtıyor. İl Özel İdaresi tarafından hazırlanan proje kapsamında tesis edilen otele olan ilginin yoğun olduğu, özellikle yabancı turistlerin şifa amaçlı otelde konakladıkları belirtildi.

YOZGAT, tuz mağarasına yönelik sağlık turizmi sektöründe yatırım imkanı bulabilir. Yozgat Çamlığının eteklerinde veya Yerköy ilçesindeki mevcut turizm alanındaki termal kaynak ile birlikte tesis edilecek ‘Kaya Tuzu’ oteli cazibe merkezi olabilme imkanına sahip. Kurulacak otelin bazı bölümlerinin duvarları kaya tuzuyla kaplanıp, tuz kalıplarından yataklar yapılmak suretiyle nefes darlığı çekenlere şifa dağıtacak. Diğer taraftan da termal kaynak kullanılarak, otelin, konaklama tesisinin diğer bölümlerinde cilt hastalıklarına yönelik tedavi devreye sokulmak suretiyle, turizme kazandırılabilir.