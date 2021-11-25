‘Neler yapılabilir?’ KONUŞULDU

Kişinin işlediği bir suç nedeniyle tutuklanması ya da mahkemece hakkında mahkumiyet kararı verilmesi sonucunda cezaevine girmesi yerine, cezasını toplum içerisinde gözetim ve denetim altında çekmesine yönelik çalışmaları planlayan Denetimi Serbestlik Müdürlüğü merkez yöneticileri tarafından ziyaret edildi. Gençlik Merkezi yöneticileri, Yozgat Denetimli Serbestlik Müdürlüğü yetkilileri ile gözetimdeki gençlere yönelik yapabilecekleri etkinlikler konusunda fikir alışverişinde bulundu. Yozgat Gençlik Merkezi tarafından denetimi serbestlikten yararlanan gençlere yönelik de çeşitli faaliyet programları hazırlayıp, kurum ile birlikte hayata geçireceği kaydedildi. •RABİA ŞAHİN•