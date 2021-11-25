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‘Neler yapılabilir?’ KONUŞULDU

Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezleri tarafından gençlere yönelik ‘Neler Yapılabilir?’ soruna yanıt bulmak amaçlı alan taraması ile birlikte kurum ziyaretlerini sürdürüyor.

25 Kasım 2021 Perşembe 00:08
‘Neler yapılabilir?’ KONUŞULDU

Kişinin işlediği bir suç nedeniyle tutuklanması ya da mahkemece hakkında mahkumiyet kararı verilmesi sonucunda cezaevine girmesi yerine, cezasını toplum içerisinde gözetim ve denetim altında çekmesine yönelik çalışmaları planlayan Denetimi Serbestlik Müdürlüğü merkez yöneticileri tarafından ziyaret edildi. Gençlik Merkezi yöneticileri, Yozgat Denetimli Serbestlik Müdürlüğü yetkilileri ile gözetimdeki gençlere yönelik yapabilecekleri etkinlikler konusunda fikir alışverişinde bulundu. Yozgat Gençlik Merkezi tarafından denetimi serbestlikten yararlanan gençlere yönelik de çeşitli faaliyet programları hazırlayıp, kurum ile birlikte hayata geçireceği kaydedildi. •RABİA ŞAHİN•

Son Güncelleme: 24.11.2021 18:13
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