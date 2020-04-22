NELER OLUYOR ORADA!

TÜRKİYE’de ilk kez Boğazlıyan ilçesinin Devecipınar bölgesinde kurulan Damızlık Gebe Düve Çiftliği tesisinin taşınacağı yönündeki iddialar sıcaklığını korurken, yeni iddialar da gündeme taşındı. Damızlık Gebe Düve Çiftliği tesisindeki hayvanların il il dolaştırıldığı ileri sürüldü. Bölgeye ve vatandaşlara hizmet eden ayrıca onlarca kişiye istihdam sağlayan tesisin başka bir ile taşınacağı yönündeki iddialara yönelik tepkiler dinmezken, bir süre önce Kırklareli/Lüleburgaz’a götürülen 800 anaç büyükbaş hayvanın tekrar Boğazlıyan ilçesine naklinin yapıldığı iddia edildi. Milli Gazete’den Sadettin İnan tarafından kaleme alınan yazıda, ‘Herkese evde kal çağrısının yapıldığı ve şehirlerarası ulaşımın Valilik iznine bağlandığı bir dönemde Tarım Kredi Kooperatiflerinin iştiraki olan Tareks Hayvancılığa ait hayvanlar il il dolaştırılıyor! Hatırlayacaksınız, iki ay bile olmadı. Tareks Hayvancılığın Boğazlıyan’da bulunan çiftliğindeki yaklaşık 800 anaç hayvan, Kırklareli/Lüleburgaz’da Dursun Akdağ’dan kiralanan Yonca Hayvancılık çiftliklerine taşınmıştı. Bu hayvanlar da yıllık 1 milyon liraya kiralanan çiftliğin boş görünmemesi için taşınmıştı. İşte bu hayvanlar şimdi de apar topar tekrar Boğazlıyan’a geri götürüldü’ denildi. 800 anaç hayvanla birlikte yurt dışından ithal edilen bin 200 düvenin de toplu olarak Boğazlıyan’a taşındığına vurgu yapılan kaleme alınan yazıda, ‘İddia şu ki; bu hayvanlarda Brusella hastalığı çıktı ve bundan dolayı apar topar Boğazlıyan’a tekrar taşındı. İki ay geçmeden hayvanların oradan oraya taşınması da bu iddiaları kuvvetlendiriyor. Ancak biz yine de bu iddiaların doğru olup olmadığını öğrenmek için Tareks Hayvancılık Genel Müdürü Adem Tatlı’yı aradık. Tatlı’nın bu iddialara verdiği cevaplara geçmeden önce şunu belirtmem gerekiyor. Bir gazetecinin çiftçiye ait bir şirketin genel müdürünün telefonuna ulaşması kadar kolay bir şey olmasa gerek. Özellikle bu kişi bir de eski milletvekiliyse… Ama durum öyle değilmiş! Tatlı’nın telefonuna öyle herkes ulaşamazmış özellikle de ben ulaşamazmışım! ‘Telefonumu nereden buldun?’ diye bir de sorguya çekildik! Açık söyleyeyim, meslek hayatımda bugüne kadar böyle bir durumla karşılaşmamıştım. Demek ki; yaptığımız haberlerden bir hayli rahatsız oluyorlar. Bu rahatsızlıklarının nedenini de anlamış değilim. Haberlerimiz de bir yanlışlık varsa doğrusunu gönderirsiniz onu da haber yaparız’ görüşlerine yer verildi. Tarım Kredi Kooperatifleri ve iştirakleriyle ilgili yapılan haberlere bir cevap dahi veremediğinin de altı çizildi. Tatlı’nın iddialara verdiği cevapta, ‘Korona virüsten dolayı hayvan ithalatı durduğu için yüzde 40 hibeli gebe düve projesi kapsamında bu hayvanları satmaya karar verdiklerini, Boğazlıyan’da dağıtımı daha kolay olacağı için 2 bin tane hayvanın Kırklareli/Lüleburgaz’daki çiftlikten Boğazlıyan’daki çiftliğe taşındı’ dediği, hayvanlarda Brusella hastalığının da söz konusu olmadığını belirtti kaydedildi. Gazetenin yazarı, ‘Şimdi burada sormamız gereken sorular var’ var diyerek, şunları kaydetti:

‘Diyelim ki bu hayvanları ithalat durduğu için satmaya karar verdiniz. O zaman bu hayvanların hepsi neden Boğazlıyan’a taşındı?

Edirne’den, İzmir’den üreticiler bu hayvanları almak istediğinde tekrar Yozgat’tan buraya mı taşıyacaksınız?

İkinci soru olarak korona virüsten dolayı hayvan ithalatı daha yeni kapandı. Yüzde 40 hibeli düve projesinin ise 31 Eylül’e kadar süresi var. Hibe projesinin bitimine daha bu kadar uzun süre varken yangından mal kaçırırcasına bu karar değişikliğinin nedeni nedir?

Üçüncü bir soru olarak da taşınan hayvanların birçoğu anaç hayvan. Yani düve bile değil. Anaç hayvanlar da yetiştiriciye yüzde 40 hibe kapsamında gebe düve diyerek mi satılacak?

Bu soruları sormaktaki maksadımız, Tareks Hayvancılık Genel Müdürü, aynı zamanda eski milletvekili olan Adem Tatlı’nın Brusella hastalığı iddialarına karşı verdiği cevapların, öyle ayağı yere basan cevaplar olmadığı için soruyorum.

Zaten bunu da kısa bir zaman içinde göreceğiz.

Hayvanların Brusella hastalığından dolayı taşındığı iddiaları doğru çıkar, Yozgat Boğazlıyan’daki çiftlik karantina altına alınırsa sayın Genel Müdür siz asıl o zaman çiftçinin telefonlarına nasıl cevap vereceksiniz?’

Milletvekilleri de gündeme taşımıştı

CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven ve MHP Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef, Yozgat İl Özel İdaresi ile Tarım Kredi Kooperatifler Birliğinin de ortağı bulunduğu, Boğazlıyan ilçesinde ‘Damızlık Gebe Düve Yetiştiriciliği’ projesi kapsamında kurulan besi çiftliğinin başka bir ile nakledilme ihtimalinigündeme taşıyarak, böyle bir durumun bölge ekonomisine ciddi zarar vereceğini ileri sürüp, bundan vazgeçilmesini talep etmişlerdi.