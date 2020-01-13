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Nefeslerini açtılar

YOZGAT İl Sağlık Müdürlüğü 112 Acil Çağrı Merkezi personeline yönelik ‘Nefes Egsersizi ve Etkili Konuşma’ eğitimi verildi.

Nefeslerini açtılar

YOZGAT İl Sağlık Müdürlüğü 112 Acil Çağrı Merkezi personeline yönelik ‘Nefes Egsersizi ve Etkili Konuşma’ eğitimi verildi.

13 Ocak 2020 Pazartesi 03:22
Nefeslerini açtılar

Yozgat Valiliği tarafından düzenlenen eğitimler, Yozgat Bozok Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından desteklendi. Hizmet içi eğitim çalışmasında, 112 Acil Çağrı Merkezi personeline ‘Nefes Egzersizi ve Etkili Konuşma’ eğitimi verildi. Çağrı sahiplerinin ihtiyaçları doğru şekilde tespit edilip, daha verimli çalışmalarını sağlamak amacıyla Öğretim Görevlisi Yasemen Göksügür tarafından verilen eğitimde, 112 Acil Çağrı Merkezi personeline etkili konuşma teknikleri anlatılarak, uygulamalı nefes egzersizleri yaptırıldı.

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Nefeslerini Açtılar
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