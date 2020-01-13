Nefeslerini açtılar

Yozgat Valiliği tarafından düzenlenen eğitimler, Yozgat Bozok Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından desteklendi. Hizmet içi eğitim çalışmasında, 112 Acil Çağrı Merkezi personeline ‘Nefes Egzersizi ve Etkili Konuşma’ eğitimi verildi. Çağrı sahiplerinin ihtiyaçları doğru şekilde tespit edilip, daha verimli çalışmalarını sağlamak amacıyla Öğretim Görevlisi Yasemen Göksügür tarafından verilen eğitimde, 112 Acil Çağrı Merkezi personeline etkili konuşma teknikleri anlatılarak, uygulamalı nefes egzersizleri yaptırıldı.