‘Nefes’ oyunu sahne alacak

Çayırlan Belediyesi kültürel etkinlikler kapsamında Hacı Bektaş-ı Veli ve Yunus Emre deyişleriyle harmanlanan tek kişilik ‘Nefes’ adlı tiyatro oyununu sanatseverlerle buluşturacak. Çayıralan Belediyesi Kültür Merkezinde sahneye taşınacak oyun 12 Şubat Cumartesi günü saat 19.00’da sanatseverle buluşacak. Kültürel faaliyetlerin kaldığı yerden devam ettiğini belirten Belediye Başkanı Ömer Codar, “Belediye olarak düzenlemiş olduğumuz kültürel faaliyetlerimize pandemiden dolayı ister istemez ara vermez zorunda kaldık. Fakat faaliyetlerimize kaldığımız yerden devam etmeye başladık. 12 Şubat Cumartesi günü tüm vatandaşlarımızı tiyatro ile buluşturuyoruz. Tiyatromuz Çayıralan Belediyesi Kültür Merkezinde sahnelenecek. Annelik, insan olmak, kardeşlik, barış gibi temalarının işlendiği tiyatro oyununa tüm halkımız davetlidir” dedi.