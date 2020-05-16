Nefes aldılar

YOZGAT'ta yeni tip korona virüs (Kovid-19) nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 15-20 yaş aralığındaki gençler, dün 11.00-15.00 saatlerinde getirilen serbestlik ile uzun bir aradan sonra sokağa çıktı. Yozgat'ta arkadaşları ile buluşan gençler hasret giderip öz çekim yaptı. Saç ve sakalı uzayan gençler ise berberlerin yolunu tuttu. Beyza Alkan, iznin güzel havaya gelmesinin çok hoşlarına gittiğini ancak maskenin biraz terlettiğini söyledi. Arkadaşlarıyla anlaşıp buluştuklarını ifade eden Alkan, gezip günün tadını çıkaracaklarını vurguladı. Hayrünnisa Büyükyıldırım da sağlık için yapılan kısıtlamaların doğru olduğunu belirterek, "Ülkemiz bu süreci çok güzel yönetiyor. Evde sıkılıyoruz ama ders çalışıyoruz, kitap okuyoruz. Bugün de izin verildi, geziyorum" diye konuştu. Sefa Oktay da 1,5 aydır dışarı çıkamadıkları için saçlarının uzadığını belirterek, berberde tıraş olduğunu anlattı.