NEDEN MESLEK LiSESi?

Yozgat Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, bir süre önce açıklanan, 2023 Vizyonu Dış Değerlendirme Raporuna göre, 3 bin 784 Meslek Lisesi arasında birinciliği paylaşan ilk 4 okuldan biri olarak adını bir kez daha duyurdu. Yozgat Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Türkiye genelinde Ortaokul ve Liselerde ulusal çapta toplam 3 bin 200 lira ödüllü afiş ve slogan yarışmasına start verdi. ‘Neden Meslek Lisesini Tercih Etmeliyim?’ konulu yarışma, etkinlikleri ile yerel ve ulusal medyada adından sıklıkla söz ettiren Yozgat Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin Grafik-Fotoğraf Alanı öncülüğünde hayat buluyor. Yarışma 8-12’inci sınıf arasında örgün eğitimdeki tüm öğrencilere serbest kategoride katılım imkanı verirken, aynı zamanda sadece Grafik ve Fotoğraf Alanı öğrencilerine yönelik Profesyonel kategoride de geleceğin sanatçılarına eserleri ile kendilerini gösterme ve sesini duyurma imkanı sunuyor. ‘Kalkınmanın Şifresi Meslek Lisesi’ sloganı ile duyurulan yarışmanın amacının öncelikle, Mesleki Eğitimin önemini öğrenciler arasında kavramalarını sağlamak olduğu kaydedildi. Yarışma ile bilinç ve farkındalık oluşturarak, yapıtlarının arkadaş, sınıf ve okulu düzeyinde merak uyandırması, aynı zamanda katılımcının afişi tasarlarken problem çözme, öneriler üretme sürecinde bireysel olarak kendisini de sorgulaması, çalıştığı temaya kendini daha yakın hissederek eserini, konuyu sahiplenmesinin hedeflendiği kaydedildi. Dünyada ve Türkiye'de sanat ve sektörel alana yönelik düzenlenen yarışmalarda her zaman ilk sırada bulunan ilgi odağı Grafik ve Fotoğrafçılık sektörü, Yozgat Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde alanında verilen eğitimle de kendi alanında Yozgat ve bölgede başarılı çalışmaları, sergileri ile tanınıyor. Yarışmaya son katılım tarihinin 31 Mayıs olduğu, yarışmanın duyurusuna ise ‘http://zubeydehanimktml.meb.k12.tr’ web adresinden ulaşılabileceği açıklandı.

