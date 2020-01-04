NEDEN KAPATILIYOR?

Keven, Sorgun Yeni Çeltek Kömür Ocağı 1965 yılından beri faaliyet gösterdiğini, Resmi unvanı, Yeni Anadolu Madencilik ve Teknolojileri Anonim Şirketi olan işletmenin yıllardır TKİ, KİAŞ ve Pankobirlik ortaklığıyla faaliyet gösterdiğini hatırlattı. Keven, kamunun da güvencesi altında olan maden ocağında, 23’üncü Dönem AK Parti Yozgat Milletvekili Osman Coşkun’un milletvekilliğinden sonra Genel Müdürlük görevinde bulunduğunu da kaydetti. Keven, ‘’ Bu işletme 55 yıldır faaliyetteyken şuan neden kapatılıyor? Arkasında ki asıl sebep nedir? Çıkın kamuoyuna açıklayın. Sorgun’da maden işçileri sabah işe geldiklerinde işsiz kaldıklarını öğrenerek, duruma tepki gösteren bir açıklama yaptılar. Kış günü işsiz kalan 135 işçiye ve ailelerine yazık değil mi? Sorgun’a yazık değil mi? İşçiler 2-3 aydır maaş alamıyorlardı ancak şuan sorun sadece maaş alamamaları değil işletmenin kapanması ve bugüne dek yüzlerce işçiyi emekli eden bir işletmenin kapanıyor olmasıdır” dedi. Keven, geçtiğimiz Eylül ayında yine birçok sorun yaşayan madencilerin iş bırakma eylemi yaparak seslerini duyurmaya çalıştıklarını, devamlı kapanacak söylentilerinin odağı olan 55 yıllık maden işletmesinde 2 Ocak sabahı işe gelen işçilerin 31 Aralık itibariyle işten çıkarıldıklarını öğrendiklerini anlattı. Keven, ‘’Bunun iş ahlakında yeri var mı soruyorum size? Soma’da 301 madencinin ölümünden sorumlu olan Soma Holding’in bu ocakları rödövans sitemiyle devraldığı ve işçilerin bu mağduriyetleri yaşamasının perde arkasında bu holdingin olduğu iddia edilmektedir. Yani ortada bir peşkeş iddiaları var! TKİ Genel Müdürlüğü bu ocakları Soma Holding’e mi devretmek istiyor? Bunca madencinin işsiz kalmasına sebep olmak mı istiyor? Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı derhal harekete geçmelidir. Yıllardır bu işçilerden aidat toplayan Maden-İş Sendikası harekete geçmelidir. Kamuoyuna ve işçilere bir açıklama yapmalıdır. İşçilerin mağduriyetini görmezden gelen ama konu yandaş şirketleri, yandaş müteahhitleri kurtarma olunca teyakkuza geçen bu siyasi zihniyeti halkımızın takdirine bırakıyorum” diye konuştu.