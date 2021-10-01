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Nebati, belediyeyi ziyaret etti

Çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Yozgat’a gelen Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati, Yozgat Belediyesini de ziyaret ederek, Belediye Başkanı Celal Köse ile görüştü.

01 Ekim 2021 Cuma 00:29
Nebati, belediyeyi ziyaret etti

 Belediyeyi ziyareti sırasında Bakan Yardımcısı Nebati’ye AK Parti Seçim İşleri Başkan Yardımcısı Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, AK Parti Yozgat İl Başkanı Yusuf Başer ve Belediye Meclis Üyeleri eşlik etti.  Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati, ziyaretinin anısına başkanlık makamının şeref defterini imzaladı. Başkan Köse, Yozgat ile ilgili bilgiler aktardıktan sonra, ‘’Sayın Bakanımıza nazik ziyaretlerinden dolayı şahsım ve şehrin adına teşekkür ediyor şükranlarımı sunuyorum. Güçlü Hükümet Güçlü Belediyecilik sloganıyla çıktığımız bu yolda bizlerin daima yanında olan değerli büyüklerimizden Allah razı olsun” dedi. Belediyemizin çalışmalarını ve projelerini aktaran Köse’ye kolaylıklar dileyen Nebati, her zaman Yozgat Belediyesi’nin destekçisi olacaklarını bildirdi.

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