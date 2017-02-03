Ne zaman başlayacak?

Yozgat’ta yapımı planlanan arkeoloji müzesinin plan ve projelerinin çizilip, ilgili kurumlardan onayının alınmasına karşılık Kültür Bakanlığı Yozgat’ın Arkeoloji Müzesi projesini yatırım programına almadı.





Türkiye genelinde yeni müzelerin yapımına destek veren ve yeni müze projelerine olumlu bakan Kültür Bakanlığı, Yozgat ile aynı dönemde müze projesi hazırlayan Adıyaman ve Şanlıurfa’ya yeni müze yapımı için ödenek tahsisi gerçekleştirirken, Yozgat’ın projesiyle ilgili somut adım atılmaması kafalarda soru işareti bıraktı.





2015 yılı içerisinde bakanlıkla birlikte, Müzeler Genel Müdürlüğü, İl Kültür Müdürlüğü, Sivas Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü ve ihaleyi alan şirket ile 6 ay boyunca yapılan çalışma sonucu ortaya müze projesi çıktı. Projenin Sivas Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü tarafından keşif maliyeti de hazırlandı.





Daha sonra 2016 yılında yatırım programına teklif edilen müzeyle ilgili bakanlıktan olumlu yanıt alınamadı.





Bakanlık tarafından Adıyaman ve Şanlıurfa gibi vilayetlere yeni müzeler inşa edilirken, 2002 yılından bu yana rafta bekleyen müze projesinin akıbeti de merak konusu oldu.



