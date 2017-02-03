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Ne zaman başlayacak?

03 Şubat 2017 Cuma 04:28
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Yozgat’ta 2002 yılında müzeye dönüştürülmek kaydıyla Milli Savunma Bakanlığı tarafından 4 bin 548 metrekarelik arsasıyla birlikte, Kültür Bakanlığı’na devri yapılan, cephanelik binasının bulunduğu alana yapımı planlanan, Arkeoloji Müzesi projesini Kültür Bakanlığı 2016 yatırım programına almayınca proje başlatılamadı.

Ne zaman başlayacak?
Yozgat’ta yapımı planlanan arkeoloji müzesinin plan ve projelerinin çizilip, ilgili kurumlardan onayının alınmasına karşılık Kültür Bakanlığı Yozgat’ın Arkeoloji Müzesi projesini yatırım programına almadı. 

Türkiye genelinde yeni müzelerin yapımına destek veren ve yeni müze projelerine olumlu bakan Kültür Bakanlığı, Yozgat ile aynı dönemde müze projesi hazırlayan Adıyaman ve Şanlıurfa’ya yeni müze yapımı için ödenek tahsisi gerçekleştirirken, Yozgat’ın projesiyle ilgili somut adım atılmaması kafalarda soru işareti bıraktı.

2015 yılı içerisinde bakanlıkla birlikte, Müzeler Genel Müdürlüğü, İl Kültür Müdürlüğü, Sivas Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü ve ihaleyi alan şirket ile 6 ay boyunca yapılan çalışma sonucu ortaya müze projesi çıktı. Projenin Sivas Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü tarafından keşif maliyeti de hazırlandı.

Daha sonra 2016 yılında yatırım programına teklif edilen müzeyle ilgili bakanlıktan olumlu yanıt alınamadı. 

Bakanlık tarafından Adıyaman ve Şanlıurfa gibi vilayetlere yeni müzeler inşa edilirken, 2002 yılından bu yana rafta bekleyen müze projesinin akıbeti de merak konusu oldu.

Öte yandan mevcut müzenin bulunduğu Nizamoğlu Konağı’nın da yıprandığı ve restorasyon beklediği öğrenilirken, binanın bir an evvel boşaltılarak restore edilmesi gerektiği de belirtildi.


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