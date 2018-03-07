Dört yılda üç farklı proje uygulanan alan için kamuoyu ‘ne olacak?’ sorusunu yöneltti.

Dönemin Yozgat Valisi Abdulkadir Yazıcı tarafından başlatılan Yozgat Lisesi Çevre Düzenleme projesi kapsamında, lisenin ve Merkez Ortaokulu’nun duvarları geriye çekildi.

Bu kapsamda eski Merkez Ortaokulu binası da yıkılarak, yerine Selçuklu mimarisini yansıtan yeni okul binası inşa edildi.

Yine proje kapsamında okulun önünde kalan boş alan ise çay bahçesi ve yeşil alan olarak belirlendi. Dönemin Valisi Yazıcı,

“Yozgat Lisesi ve Merkez Ortaokulu birbirine kardeş olacak, Lise Caddesi’ne göz kırpacak, ayrıca ön taraftaki alanda da Yozgatlılar Lise Caddesi’ni izleyerek çay içecek” demişti.

Gelinen süreçte çay bahçesinin yerini Yozgat Belediyesi otoparka çevirdi.

Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç ise, alana Yozgatlı engelli vatandaşların talebi doğrultusunda ‘Engelli Hayat Alanı Merkezi’ projesinin uygulanması talimatını verdi.

Son proje İl Genel Meclisinde gündeme alındı ve komisyona havale edildi.

