NE OLACAK BU BiNALAR!

Yozgat’ta 2014 yılının başında restorasyon çalışmaları tamamlanan tarihi cephanelik binası ile yine 2015 yılında restorasyon çalışması tamamlanan tarihi askerlik şubesi binaları yıllardır atıl vaziyette bekliyor. Karatepe Mahallesi’nde bulunan, İkinci Abdülhamid döneminde sarı moloz taştan inşa edilen tarihi binanın bulunduğu bölgeye 2014 yılında müze kurulacağı söylenmişti. Aradan geçen onca süreye rağmen bölgede ne müze projesi uygulandı, ne de farklı bir proje. Tarihi askerlik şubesi binası da 2015 yılında restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından, binanın Yozgat Kent Belleği Müzesi yapılması kararlaştırılmıştı. Son olarak su tahsilat bürosu olarak kullanılan bina kaderine terk edilirken, aradan geçen dört senede kent belleği müzesi de hayata geçirilemedi. Yozgat kamuoyu atıl vaziyette kaderine terk edilen ve adeta yeniden restorasyona ihtiyaç duymaya başlayan tarihi binaların akıbetini merak eder oldu.

