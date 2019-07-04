NE MÜJDESi?

Yapılan açıklamanın içeriğinde, Halk Eğitim Merkezi bahçesinde yapımına başlanılan halı sahadan sonra ‘Basketbol Sahası’ sözünün alındığı vurgulandı. Bu sezon şampiyonluk turu atarak Süper Lige çıkan Yozgat Bozokspor Hentbol takımı gerekli mali desteği bulamaması nedeniyle kapısına kilit vurmaya hazırlanıyor.

Bölgesel Amatör Lig’de şampiyon olup yeni sezonda TFF 3’üncü Ligi’nde mücadele etme hakkını elde eden Yozgatspor’un akıbeti meçhule karışıp, yapılan incelemede Bozok Stadı 3’üncü lig için bile yetersiz bulundu.

Bu gelişmelerin ışığında, basketbol potası ile avutuluyor olmamız, kafaları karıştırdı.

Yapılan açıklamada, ‘Belediyemiz tarafından Yozgat’ta yapımına başlanan halı sahanın inşaatı için belediyemiz ile Gençlik ve Spor Bakanlığı arasında protokol imzalandı’ denilip, Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun da süreci yakından takip ettiğini belirttiğine yer verildi.

Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse’nin ise “Sayın Bakanımız bugün bizi Ankara’dan müjdelerle uğurladı. Kendisine teşekkür ediyorum. İmzaladığımız protokol ile bir de basketbol sahası müjdesi aldık. Sayın Bakanımız basketbol seferliğini ilimizden başlatacağını ifade etti. Hükümetimizin desteğini her zaman yanımızda hissettik. Hiçbir zaman bizleri yalnız bırakmadılar. Bu yıl içerisinde 5 halı sahamızı daha Yozgatlı vatandaşlarımızın istifadesine sunmayı planlıyoruz. Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Fuat Oktay, Anayasa Komisyon Başkanımız Sayın Bekir Bozdağ, Milletvekilimiz Sayın Yusuf Başer’e de değerli katkıları için ilimiz adına teşekkür ediyorum. Diğer bakanlıklarımızla da irtibat halinde çalışmayı sürdüreceğiz” dediğine açıklamada yer verildi.