Ne kadar övünsek az

YOZGAT’ta, şehit yakınları ile gazilere Devlet Övünç Madalyası ve Beratı törenle verildi. Yozgat Valiliğinde gerçekleştirilen törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşımız okundu. Türk Silahlı Kuvvetlerinin sinevizyon gösteriminin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu. Yozgat Valisi Ziya Polat, her zaman şehit yakınları ve gazilerin emrinde olduklarını, şehit yakını ve gazilerin maddi, manevi kayıplarını, yaşadıklarını yerine koymanın mümkün olmayacağını söyledi. Vali Polat, ‘’Tüm şehitlerimizi rahmetle minnetle, saygıyla anıyorum. Allah onlardan binlerce kez razı olsun. Allah bizleri onlara mahcup etmesin. İnşallah bizler onların şefaatine nail oluruz. Bu inançla, bu iman ile toprağımız uğruna vatanımız uğruna seve seve can verecek bir nesiliz. Öncelikle şehitlerimizi yetiştiren anne ve babalarımızın ellerinden öpüyorum. Gazi arkadaşlarımızdan Allah binlerce kez razı olsun. Vatan sevgimizin olduğu topraklardayız. Bozok diyarındayız. Bozok diyarı hep söylüyorum hain yetiştirmez şehit olarak ta en önde olan illerden biriyiz. Sizlerin isteği bizim için bir emirdir. Şehitlerimizin emanetidir vatanın bizlere emanetidir gazilerimiz’’ diye konuştu. Konuşmaların ardından, aziz şehitlerimizin kıymetli ailelerine ve kahraman gazilerimize Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan adına, Yozgat Valisi Ziya Polat tarafından Devlet Övünç Madalyası ve Beratı tevcih edildi.