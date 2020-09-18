Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1113
ALTIN
474.302
DOLAR
7.5461
STERLİN
9.8282
EURO
8.9349

Ne kadar övünsek az

Yozgat Valiliği’nde düzenlenen törenle, aziz şehitlerimizin geride kalan aileleri ile kahraman gazilere Devlet Övünç Madalyası ve Beratı tevcih edildi.

18 Eylül 2020 Cuma 00:58
Ne kadar övünsek az

YOZGAT’ta, şehit yakınları ile gazilere Devlet Övünç Madalyası ve Beratı törenle verildi. Yozgat Valiliğinde gerçekleştirilen törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşımız okundu. Türk Silahlı Kuvvetlerinin sinevizyon gösteriminin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu. Yozgat Valisi Ziya Polat, her zaman şehit yakınları ve gazilerin emrinde olduklarını, şehit yakını ve gazilerin maddi, manevi kayıplarını, yaşadıklarını yerine koymanın mümkün olmayacağını söyledi. Vali Polat, ‘’Tüm şehitlerimizi rahmetle minnetle, saygıyla anıyorum. Allah onlardan binlerce kez razı olsun. Allah bizleri onlara mahcup etmesin. İnşallah bizler onların şefaatine nail oluruz. Bu inançla, bu iman ile toprağımız uğruna vatanımız uğruna seve seve can verecek bir nesiliz. Öncelikle şehitlerimizi yetiştiren anne ve babalarımızın ellerinden öpüyorum. Gazi arkadaşlarımızdan Allah binlerce kez razı olsun. Vatan sevgimizin olduğu topraklardayız. Bozok diyarındayız. Bozok diyarı hep söylüyorum hain yetiştirmez şehit olarak ta en önde olan illerden biriyiz. Sizlerin isteği bizim için bir emirdir. Şehitlerimizin emanetidir vatanın bizlere emanetidir gazilerimiz’’ diye konuştu. Konuşmaların ardından, aziz şehitlerimizin kıymetli ailelerine ve kahraman gazilerimize Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan adına, Yozgat Valisi Ziya Polat tarafından Devlet Övünç Madalyası ve Beratı tevcih edildi. 

Anahtar Kelimeler:
Ne Kadar övünsek Az
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tedbirler artırılsın
Tedbirler artırılsın
Topuz’un testi pozitif çıktı
Topuz’un testi pozitif çıktı
Denetim yapıldı
Denetim yapıldı
MERKEZDE DURMAK YOK
MERKEZDE DURMAK YOK
Koyunculuğa destek
Koyunculuğa destek
YOL ÇALIŞMASI TAMAM
YOL ÇALIŞMASI TAMAM
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim