NE BULURSAK ATIYORUZ!

Agahefendi Mahallesi 2580. Caddede yapılan kanalizasyon çalışması esnasında kanalizasyonu tıkayan maddelerin geleceğimiz olan çocuklarımızın hayatını etkilediği belirtildi. Yapılan çalışmalar sırasında kanalizasyondan, çocuk bezi, ıslak mendiller, kağıt havlu, peçete, bez-kumaş parçaları, küçük çaplı evsel malzemeler çıkartılıp, temizlendi. Kanalizasyonların tıkanmasının her vatandaşı rahatsız ettiği hatırlatılarak, ‘Lavaboya dökülen 1 litre atık yağ, 1 milyon litre suyu kirletmektedir. Halkımızdan, özelikler hanımlardan ricamız, bu konuda çok dikkatli ve hassas olmaları. Çocuklarımıza yaşanabilir bir dünya bırakalım, geleceğimizi çöpe atmayalım’ denildi.