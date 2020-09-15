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Ne bekleniyor!

CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven, salgının halkın tüm kesimini olumsuz yönde etkilediğine dikkat çekerek, ‘’Esnafın ve çiftçinin borcunu ertelemek için neyi bekliyorsunuz?’’ sorusunu yöneltti.

15 Eylül 2020 Salı 00:26
Ne bekleniyor!

CUMHURİYET Halk Partisi Yozgat Milletvekili Ali Keven, Ahilik Haftası kapsamında yaptığı açıklamada esnafın salgın boyunca zor durumda olduğunu ve kalıcı çözüm beklediğini söyledi. Keven, 33’üncü Ahilik Haftası ve Esnaf Bayramı'nda esnafın bayram yapacak dermanının kalmadığını ileri sürdü. Keven, ‘’Esnaf Kefalet Kooperatifleri ve Halk Bankası aracılığıyla bazı esnafların kullandığı 25 bin liralık kredinin ödeme günü geldi. Prim ve vergi ödemelerinin günü geldi. Esnaf borçlandırma desteği değil kira, prim, vergi gibi kalemlerde hibe destek bekliyor. Şuan özellikle servis şoförleri, kahvehane sahipleri ve çalışanları zor günler geçiriyor. Gelirleri sıfırlandı. Bu insanlar ne yapacak şimdi? Lütfen siyasi iktidardan artık bu sorunlara kayıtsız kalmamasını rica ediyorum’’ dedi. Keven, küçük esnafın zor durumda olduğunu, artık seslerinin duyulmasını isteyerek, ‘’Geçtiğimiz günlerde Nevşehir’de bir Ziraat Bankası şubesinde bir çiftçi kendini yaktı. Çünkü defalarca söyledik ‘çiftçi ve esnafa derhal borç yapılandırması ve erteleme çıkarılmazsa bu insanlar iflas edecek’ diye. Saray bu ertelemeyi yapmak için neyi bekliyor? Ne zaman borçlarını yapılandırıp sicil affı getireceksiniz? Ziraat Bankası ve Halk Bankası’nda kaç kişinin kendini yakması gerekiyor?” diye konuştu.

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Ne Bekleniyor!
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