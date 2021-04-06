Nazlı yeniden başkan

İl Özel İdaresi Meclis Salonunda gerçekleştirilen Başkanlık Divanı seçiminde meclis üyelerinin tamamının oyunu alan İskender Nazlı yeniden İl Genel Meclisi başkanlığına seçildi. Birinci Meclis Başkan vekilliğine Şahabettin Aksoy, ikinci Başkan vekilliğine ise Abdulbaki Karataş seçilirken, Asil Divan Katipliklerine ise Mikail Demir ve Aziz Başak yedek Divan Katipliklerine ise Şuayip Yılmaz ve Yasin Bağcı seçildiler. Seçim sonrasında açıklama yapan Meclis Başkanı İskender Nazlı, ‘’ Bugün nisan ayı toplantısının ilk oturumunda İl Genel Meclis Başkanlığı seçimini, Başkan vekillerini ve katip üyelerin seçimlerini hayırlısı ile gerçekleştirdik. Seçimlerde desteklerini esirgemeyen çalışma arkadaşlarımın tamamına teşekkür eder saygılar sunarım’’ dedi. #İhsan Çelikkaya#