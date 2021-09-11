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Yozgat
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NAZARA KARŞI UZERLiK

Anadolu insanının nazardan korunmak amacıyla evinden eksik etmediği, tütsü olarak da kullandığı, duvara nazarlık olarak asılan, kapı kirişlerine takılan üzerlik, günümüzde eskisi kadar sık kullanılmasa da çarşı pazarda satışı devam ediyor.

11 Eylül 2021 Cumartesi 00:22
NAZARA KARŞI UZERLiK

Dağlık bölgelerde kendiliğinden yetişen, günümüzde Milli Park Çamlık çevresinde, Yerköy ve Şefaatli ilçelerinde sıkça yetişen üzerlik otu, eskisi kadar revaçta olmasa da günümüzde talebe bağlı olarak çarşı pazarda satışı devam ediyor. Satıcılar, üzerliğin özelliğini, nelerde nasıl kullanılacağını anlatarak, Anadolu’nun yaygın bir geleneğinin yaşamasına da katkı sağlıyor. Doğalardan toplanıp, kurutularak farklı boyut ve şekillerde nazarlık yapılan, odalara, evlerin girişlerine, nazar değmesinin önüne geçmek amaçlı asılan, kurusu yakılmak suretiyle tütsü olarak değerlendirilen üzerlik bitkisi, günümüzde nazarlık yapan, nazarlığın ne olduğun bilen olmasa da bilenler tarafından alınıyor, bilmeyenlere ise satıcılar anlatarak, ilgilerini çekmeye çalışıyor. Anadolu’da yüz yıllardır nazara iyi geldiği düşüncesi ile doğal olarak yetiştiği bozkırdan toplanan Üzerlik Otu, Yozgat’ta da eskisi kadar olmasa da günümüzde sadece tütsü olarak ilgi görmesi nedeniyle birçok kişi sonbahar döneminde toplayıp, satışını yaparak, ekmek yiyor. Üzerlik otunun nazara iyi geldiğini düşünen vatandaşlar evlerine süs eşyası olarak asarak, nazardan korunmaya çalışıyor. Yozgat’ın bozkırında doğal olarak yetişen üzerlik otunun yüz yıllardır halk hekimliğinde kullanılan bir bitki türü olduğu da biliniyor. Doğada kendiliğinden yetişen üzerlik otu genel olarak Şefaatli İlçesi Karanlık Dere, Yerköy ilçesinin Sekili köyü bölgelerinde yetiştiği kaydedildi. Doğada yeşil olarak toplandıktan sonar kurutularak çeşitli şekillerde evlere asılmak suretiyle nazardan koruduğuna inanılan üzerlik otu Yozgat merkeze yakın bölgelerde artık bulunmuyor. Aktarlarda satışa sunulan üzerlik bitkisinin önceki yıllarda Yozgat’ın dağlık kesimlerinden toplandığı, son yıllarda ise bulmakta zorlanıldığı kaydedildi. •HABER MERKEZİ•

Anahtar Kelimeler:
NAZARA KARŞI UZERLiK
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