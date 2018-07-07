Namazgah çevresi korunacak

Belediye Başkanı Kazım Arslan tarihi Namazgah Cami etrafında belediye olarak yapılaşmaya izin verilmeyeceğini söyledi. Belediye Başkanı Kazım Arslan Yozgat’ın tarihi dokusunu korumak adına, belediye olarak gerekli çalışmaları sürdürdüklerini hatırlattı. Başkan Arslan, Yozgat’ı semtlere ayırarak şehri büyütmek istediklerini de ifade ederek, bu kapsamda Namazgah Camii’ne yakın bir alana yeni nikah salonu inşaatına başladıklarını aktararak, “İstiyoruz ki Yozgat’ın mahalleleri de şehirle bütünleşsin ve şehir büyüsün. Bu kapsamda Eskipazar’a nikah salonu inşa ediyoruz, tarihi camimizin etrafını da korumaya alarak tarihi dokuyu öldüren yapılaşmalara izin vermeyeceğiz” diye konuştu.

Bu konuda Belediye Meclisi’nin de tüm üyeleriyle aynı hassasiyeti gösterdiğini aktaran Başkan Arslan, “Semtleşmenin yanı sıra mahallelerimiz arasında kalan tarihi doku ve ecdat yadigarlarını da yeniden göz önüne çıkarıyoruz” dedi.