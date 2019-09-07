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Namazda buluşacaklar

TÜRKİYE'nin 81 ilinde Cihannüma Dayanışma ve İşbirliği Derneği tarafından gerçekleştirilen etkinlik kapsamında Yozgat’ta da babalar ve çocuklar sabah namazında buluşacak.

Namazda buluşacaklar

TÜRKİYE'nin 81 ilinde Cihannüma Dayanışma ve İşbirliği Derneği tarafından gerçekleştirilen etkinlik kapsamında Yozgat’ta da babalar ve çocuklar sabah namazında buluşacak.

07 Eylül 2019 Cumartesi 00:00
Namazda buluşacaklar

Cihannüma Dayanışma ve İşbirliği Platformu Derneği Yozgat İl Temsilcisi Fatih Demirci, 8 Eylül Pazar günü 81 ilde, "Babalar ve Çocuklar Sabah Namazında Buluşuyor" etkinliği düzenleneceğini belirtti. Bu programın Çapanoğlu Camii’nde gerçekleştirileceğini aktaran Demirci, tüm Yozgat’a katılım çağrısında bulundu. Yozgat Çapanoğlu Camii’nde gerçekleşecek etkinlik kapsamında babalar ve çocuklar sabah namazında buluşacak. Konuyla ilgili açıklama yapan Cihannüma Derneği Yozgat İl Temsilcisi. Fatih Demirci, etkinliğe babaları ve çocukları sabah namazına beklediklerini ifade etti. Amaçlarının çocuklara camiyi ve namazı sevdirerek milli ve manevi değerlerine bağlı, ülkesini seven, ona hizmeti her şeyin üzerinde tutan nesiller yetiştirmek olduğunu belirten Demirci, "Yapılacak olan faaliyetin çocuklarımıza rol model olacak anne ve babalarımızın bir sorumluluğu olduğu düşüncesiyle böyle bir faaliyeti gerçekleştireceğiz. Çocuklarımıza ibadet duygusunu aşılıyoruz. Kuşaklar arasındaki bağın güçlenmesi, büyüklerin örnek alınması, küçüklere örnek olunması düşüncesiyle, her baba çocuğunun elinden tutsun ve birlikte camiye gelsin diyoruz" şeklinde konuştu. Demirci, dernek olarak kültürel ve manevi değerlerin geleceğe aktarılmasına önem verdiklerini bildirerek, “Maalesef içinde bulunduğumuz çağda gençlerimiz sosyal medya tuzağına düşmektedir. Gençliğin anti sosyalleştiği, aile içi iletişimin azaldığı günümüzde dernek olarak farkındalık oluşturmak istedik. Bu kapsamda Yozgat’ta da anlamlı bir buluşma gerçekleştireceğiz" dedi.

 

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