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Namaz anlatıldı

YOZGAT Belediyesi Büyük Sinema ve Kültür Merkezi’nde Nisa Platformu tarafından düzenlenen konferans, hanımlar tarafından büyük ilgi gördü.

Namaz anlatıldı

YOZGAT Belediyesi Büyük Sinema ve Kültür Merkezi’nde Nisa Platformu tarafından düzenlenen konferans, hanımlar tarafından büyük ilgi gördü.

06 Kasım 2018 Salı 06:51
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Namaz anlatıldı

Eğitimci- Yazar Mine İzgi, hanımları kapıda karşıladı, sohbet etme imkanı buldu. Ensar Vakfı Yozgat Hanımlar Komisyonu Başkanı Av. Gülseren Canbolat, ‘’Nisa platformu 6 vakıf ve sivil toplum kuruluşundan teşekkür eden bir gönül birlikteliğidir. Maziden bize kalan miras, vakıf anlayışı insanın maddi ve manevi tüm yönlerini düşünen buna yönel, hizmetleri gerçekleştirmeyi amaç edinen bir yapıdır. Bizler burada hanımlara yönelik program yapmaktayız. Çünkü hanımlar bir toplumu inşa eden en önemli unsurdur, bu sebeple de hanımlarımızın menevi terakkirleri için bu konferansları tertip ediyoruz’’ dedi.
Daha sonra namaz üzerine konuşma yapana Eğitimci- Yazar Mine İzgi, ‘’Namaz, İslam’ın beş şartından biri olduğunu bilmeyen yoktur ama Din Nasihattır ve bir şey ne kadar tekrar edilirse iyidir diye düşünüyoruz. Namaz birazda şu demek, İlahi ve Rabbi, aman ya Rabbi yine huzuruna geldim. Yüzüm yok ama yine de geldim’’ diye konuştu. 
Yozgat’ta olmaktan ayrı bir mutluluk duyduğunu da dile getiren İzgi, ‘’Bu arada olmak bu kadar güzel hanımı bir arada görmek gerçekten benim için anlatılmaz bir duygu benim için. Yoğun katılımlarınızdan dolayı Yozgatlı hanımlarımıza bir kez daha teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

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Namaz Anlatıldı
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