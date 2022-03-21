Namağlup tamamladı

Yozgat Belediyesi Bozok Hentbolspor takımı Antrenörü Ozan Salep, sezon başında belirledikleri hedef doğrultusunda lige başladıklarını ve müsabakaların sonunda da gruplarını namağlup olarak zirvede tamamlayarak hedeflerinin birinci kısmına ulaştıklarını söyledi. Hafta sonu Kadirli Savrunspor ile oynayacakları müsabakaya rakiplerinin federasyona müracaat ederek çıkmama kararı aldığını hatırlatan Salep, ‘’Grubumuzdaki son müsabakayı oynayamadık. Kadirli Savrunspor sahaya çıkmama kararı alınca bu müsabakayı hükmen kazanmış olduk. Şimdi tamamen Birinci Lige yükselme Play-Off müsabakalarına odaklandık. Play-Off müsabakalarına çok iyi hazırlanacağız ve inanıyorum ki başarılı sonuçlar alarak yeni sezonda Birinci Lig’de mücadele edeceğiz. Bizlerin her zaman yanında olan ve destek veren Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse ve Başkan Yardımcısı Murat Tanışman başta olmak üzere herkese teşekkür ediyorum. Onların bize olan güvenini ve desteğini boşa çıkarmayacağız. Play-Off müsabakalarında da başarılı olarak bir üst lige çıkacağız’’ dedi.