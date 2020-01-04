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Nakliyeciler eylem yaptı

SORGUN Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi üyesi nakliyeci esnafı 'dijital takograf' uygulamasına tepki göstermek için toplanıp, tepkilerini dile getirdi.

Nakliyeciler eylem yaptı

SORGUN Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi üyesi nakliyeci esnafı 'dijital takograf' uygulamasına tepki göstermek için toplanıp, tepkilerini dile getirdi.

04 Ocak 2020 Cumartesi 04:04
Nakliyeciler eylem yaptı

Kooperatif Başkanı Adnan Taşdemir, kooperatife üye 446 nakliyecinin bulunduğunu hatırlatarak, 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren zorunlu hale getirilen dijital uygulamanın esnafı zora sokacağına vurgu yapıp, ‘’Nakliyeciler olarak dijital takografa hayır diyoruz. Dijital takograf uygulamasında henüz sistem oturmamış, sistem yok. Sistemin henüz altyapısı yok ama bizden bu uygulamayı kullanmamızı istiyorlar. Hiç birimizin mail adresi yok, indirme makinemiz yok, e-devlet üzerinden yapılacak fatura sistemini bilmiyoruz. Bunlar bize anlatılmadan, öğretilmeden kanun olarak uygulanıyor’’ dedi. Kooperatif önünde yapılan açıklamadan sonra nakliyeciler Sorgun'da konvoy düzenleyerek 1 Ocak 2020'den itibaren uygulanan uygulamaların kaldırılmasını istedi.

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Nakliyeciler Eylem Yaptı
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