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Nakliye yolu sorunu çözüldü

ÇEKEREK ilçesine bağlı Özükavak Beldesi’nde ormanlık alanlarda kesimi yapılan odunların nakliyesinde yaşanılan sorun çözümlendi.

30 Ekim 2020 Cuma 00:24
Nakliye yolu sorunu çözüldü

Özükavak Belediye Başkanı Oğuz Ünal, Kozdere Köyünde orman ster kesimi yapılarak, ihale usulü çekim kararı alındığını hatırlattı. Başkan Ünal, taşımanın ağır tonajlı araçlarla yapılıp, beldede yeni yapılan yayla yolu ile belde içerisindeki yoldan geçmesi nedeniyle, kazaların meydana gelip, yolların da hasar gördüğünü anlattı. Başkan Ünal, ‘’Bu yönde gelen şikayetleri değerlendirip, Zile Orman İşletme Şefliği ile konuyu görüştük. Orman işletmesinden gelen ekiple yerinde incelemeler yaptık. 20-25 ton ağırlığındaki nakliye araçlarının belde merkezi yerine farklı bir güzergahı kullanmaları konusunda mutabakata varılarak, sorun çözüldü’’ dedi. 

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Nakliye Yolu Sorunu çözüldü
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