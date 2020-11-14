Müzik yarışması başlıyor

Başvurular için son tarih 22 Ocak 2021 olacak. Yozgatlı liselilerin farklı kategorilerde dereceye girerek büyük ödülleri kazanma fırsatının bir tık uzakta olacağı yarışma için başvuru şartları da belli oldu. Yarışmada, jüri değerlendirmesi ve internet üstünden yapılacak halka açık oylamayla finalist okullar belli olacak. Başvuru detaylarına, gençlere özel fırsatlar sunan BANABAK mobil uygulamasından ulaşılacak. 16 Kasım 2020 – 22 Ocak 2021 tarihleri arasında başvuruların yapılacağı yarışmada internet oylaması ve jüri değerlendirmesi ise, 25 Ocak’ta başlayacak. Finale kalması için desteklenecek okullar 26 Şubat 2021 tarihine kadar oylanacak. Finale kalan okullar ise 1 Mart 2021’de açıklanacak.