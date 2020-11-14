Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1291
ALTIN
466.079
DOLAR
7.6523
STERLİN
10.1274
EURO
9.0460

Müzik yarışması başlıyor

SERHAT Hacıpaşalıoğlu önderliğinde, 22 senedir farklı şehirlerde ön elemeleri gerçekleştirilerek on binlerce liseliye ev sahipliği yapan yarışma, bu sene diğer yıllardan farklı olarak on-line gerçekleşecek.

14 Kasım 2020 Cumartesi 00:56
Müzik yarışması başlıyor

Başvurular için son tarih 22 Ocak 2021 olacak. Yozgatlı liselilerin farklı kategorilerde dereceye girerek büyük ödülleri kazanma fırsatının bir tık uzakta olacağı yarışma için başvuru şartları da belli oldu. Yarışmada, jüri değerlendirmesi ve internet üstünden yapılacak halka açık oylamayla finalist okullar belli olacak. Başvuru detaylarına, gençlere özel fırsatlar sunan BANABAK mobil uygulamasından ulaşılacak. 16 Kasım 2020 – 22 Ocak 2021 tarihleri arasında başvuruların yapılacağı yarışmada internet oylaması ve jüri değerlendirmesi ise, 25 Ocak’ta başlayacak. Finale kalması için desteklenecek okullar 26 Şubat 2021 tarihine kadar oylanacak. Finale kalan okullar ise 1 Mart 2021’de açıklanacak.

Anahtar Kelimeler:
Müzik Yarışması Başlıyor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
BUNU AVCI YAPMAZ!
BUNU AVCI YAPMAZ!
Sağlığınız için kurallara uyun
Sağlığınız için kurallara uyun
Ziyaretlerini sürdürdü
Ziyaretlerini sürdürdü
TOHUMLAR TESLiM EDiLDi
TOHUMLAR TESLiM EDiLDi
Yangın ucuz atlatıldı
Yangın ucuz atlatıldı
Uzunlu’ya ‘Şerife Bacı’ heykeli
Uzunlu’ya ‘Şerife Bacı’ heykeli
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim