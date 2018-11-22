Müzik Topluluğu kuruluyor

YOZGAT Belediyesi, Müzik Topluluğu oluşturmak üzere duyurulara başladı. Yozgatlı sanatçı Mustafa Koç şefliğinde kurulması planlanan topluluk için başvuruların Büyük Sinema Kültür ve Sanat Merkezi’ne yapılabileceği kaydedildi. Şef Mustafa Koç, ‘’Yozgat’ı her platformda temsil edecek bir topluluk oluşturmak üzere yola çıkıyoruz. Genç yetenekleri topluluğa katılmalarını istiyor, bekliyoruz’’ dedi.