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Müzik sınıfı kuruldu

Yozgat Şehit Abdullah Bozkurt İlkokulunda, öğrencilere temel müzik bilgisi kazandırılması amacıyla müzik sınıfı kuruldu.

13 Mayıs 2022 Cuma 00:50
Müzik sınıfı kuruldu

Öğretmenlerin ve öğrencilerin katılmış olduğu açılışta 2/B sınıfı öğrencileri tarafından hazırlanan müzik dinletisi sunuldu. Müzik sınıfının kurulmasında, öğrencilere seslerini doğru kullanmayı, Türk ve dünya müziklerini eleştirel düşünme becerisini de kazandırarak öğretilmek amaçlandı. Ayrıca öğrencilere ritim çalgıları, bireysel çalgılar ve sınıf çalgısı () eşliğinde temel müzik bilgisi kazandırılırken, ilgili öğrencilerin müzik kültürlerini, estetik beğeni düzeylerini geliştirecek çalışmalar yapılması ve özel yeteneği olan öğrenciler bir müzik aleti çalmaya yönlendirilmesi hedeflenmektedir.

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