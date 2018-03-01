Müzik Grubu kuruldu

Sosyal Hizmet Merkezi yetkilileri, yapılan birçok araştırmanın müziğin çocukların zihin gelişiminde büyük rol oynadığını gösterdiğine dikkat çektiler. Yetkililer, ‘Kullanılan müzik aletleriyle çocukların ince motor becerileri gelişmekte ve pekişmektedir. Müzikle uğraşan çocukların yaşları ilerledikçe sorumluluk bilinçlerinin geliştiği ve edindikleri bu düzeni, yaşamlarında devam ettirdikleri bilinmektedir. Bizde Sosyal Hizmet Merkezi olarak, çocuklarımızın küçük yaşta bir müzik aleti çalması ve düzenli olarak bu konuda çalışıyor olması adına ‘Yozgatantes’ isimli müzik grubunu kurduk’ diye konuştular.

Müzik Grubu’nun üyeleri ise, müzikle uğraşırken kendilerinin doyasıya eğlendiklerini ifade etti. Müzikle uğraşmaya başladıktan sonra kendilerine güvenlerinin arttığını, sorumluluk duygularının geliştiğini ve müzikle uğraşmadan öncekine göre okul başarılarının arttığının da altını çizdi.

