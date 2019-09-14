Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 15°
açık
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
103072
ALTIN
272.141
DOLAR
5.6668
STERLİN
7.1090
EURO
6.2796

Müzedeki Heykel

YOZGAT Valisi Kadir Çakır, Yozgat müzesini de ziyaret etti. Vali Çakır, burada bulunan tarihi kalıntılar ve eserler hakkında Müze Müdürü Hasan Kerim Şenyurt’tan bilgi aldı.

Müzedeki Heykel

YOZGAT Valisi Kadir Çakır, Yozgat müzesini de ziyaret etti. Vali Çakır, burada bulunan tarihi kalıntılar ve eserler hakkında Müze Müdürü Hasan Kerim Şenyurt’tan bilgi aldı.

14 Eylül 2019 Cumartesi 00:00
Müzedeki Heykel

Yozgat Arkeoloji Müzesini gezen Vali Çakır, yapılan arkeolojik kazılarda ortaya çıkarılan ve müzede sergilenen tarihi eserleri inceledi. Vali Çakır, tarihi eserler hakkında Müze Müdürü Şenyurt’tan detaylı bilgi alırken, giriş kapısında karşılaştığı Aslan Heykeli ve Müzedeki bir odanın ortasında yer alan heykel ile yakından ilgilendi. Vali Çakır, Gelingüllü Baraj Gölü içerisinde kalan Cemallı Höyüğünde Yozgat Müze Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmada bulunan parçalar, müzede özenle bir araya getirilerek, turizme kazandırılan Demeter Heykeli hakkında bilgi aldı. Müze Müdürü Şenyurt, heykelin başı kırık olmasına rağmen iyi korunduğunu, ancak vücudunun tamamen parçalanmış halde bularak, burada yaklaşık 1,5 aylık bir çalışma ile parçaları birleştirip, müzeye kazandırdıklarını ifade etti. Şenyurt, heykelin yüksekliğinin 146 santim olduğunu bildirdi. 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Koruma alanları belirlendi
Koruma alanları belirlendi
TOPRAK ALTINDAKi TARiH
TOPRAK ALTINDAKi TARiH
Muhtarlar, sorunlarını anlattı
Muhtarlar, sorunlarını anlattı
Gazi Ceylan’dan ziyaret
Gazi Ceylan’dan ziyaret
Pansiyonlar denetlendi
Pansiyonlar denetlendi
Pancar Makinaları hazır
Pancar Makinaları hazır
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim