Müzedeki Heykel

Yozgat Arkeoloji Müzesini gezen Vali Çakır, yapılan arkeolojik kazılarda ortaya çıkarılan ve müzede sergilenen tarihi eserleri inceledi. Vali Çakır, tarihi eserler hakkında Müze Müdürü Şenyurt’tan detaylı bilgi alırken, giriş kapısında karşılaştığı Aslan Heykeli ve Müzedeki bir odanın ortasında yer alan heykel ile yakından ilgilendi. Vali Çakır, Gelingüllü Baraj Gölü içerisinde kalan Cemallı Höyüğünde Yozgat Müze Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmada bulunan parçalar, müzede özenle bir araya getirilerek, turizme kazandırılan Demeter Heykeli hakkında bilgi aldı. Müze Müdürü Şenyurt, heykelin başı kırık olmasına rağmen iyi korunduğunu, ancak vücudunun tamamen parçalanmış halde bularak, burada yaklaşık 1,5 aylık bir çalışma ile parçaları birleştirip, müzeye kazandırdıklarını ifade etti. Şenyurt, heykelin yüksekliğinin 146 santim olduğunu bildirdi.