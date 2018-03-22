Bu eğitim ve öğretim yılında 28 ilde 130 okulu ziyaret edecek olan Müzebüs’ün yeni durağı Yozgat oldu. Kısıtlı imkânlar, uzaklık gibi nedenlerle müzeye gelemeyen öğrencilere ulaşmak amacıyla Rahmi M. Koç Müzesi’nin 2003 yılından bu yana sürdürdüğü gezici müze geleneği bu yıl da devam ediyor. 15’inci eğitim ve öğretim yılı yolculuğuna başlayan Müzebüs, Yozgat’ta öğrencilerle buluşmaya başladı. Sorgun ilçesi Çiğdemli İmam Hatip Ortaokulu ile başlayan Yozgat turu, Şefaatli ilçesinde Mehmet Akif Ersoy İlokulu’nu, Şefaatli ilçesi Şefaatli İmam Hatip Ortaokulunda öğrencilerle buluştu. Bugün ise Şefaatli Kuzayca Şehit Suat Altuntaş Ortaokulu ziyaret edilecek. Müzebüs son olarak yarın Sorgun ilçesi Belencumafakılı Ortaokulu’na konuk olacak.