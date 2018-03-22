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Müzebüs’ün yeni durağı Yozgat

RAHMİ M. Koç Müzesi koleksiyonundan seçilmiş 70 objeyle Türkiye’nin her yanındaki öğrencilerle buluşan Müzebüs, 2017-2018 eğitim ve öğretim yılı yolculuğuna Erzincan’dan başladı.

Müzebüs’ün yeni durağı Yozgat

RAHMİ M. Koç Müzesi koleksiyonundan seçilmiş 70 objeyle Türkiye’nin her yanındaki öğrencilerle buluşan Müzebüs, 2017-2018 eğitim ve öğretim yılı yolculuğuna Erzincan’dan başladı.

22 Mart 2018 Perşembe 07:00
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Müzebüs’ün yeni durağı Yozgat

Bu eğitim ve öğretim yılında 28 ilde 130 okulu ziyaret edecek olan Müzebüs’ün yeni durağı Yozgat oldu. Kısıtlı imkânlar, uzaklık gibi nedenlerle müzeye gelemeyen öğrencilere ulaşmak amacıyla Rahmi M. Koç Müzesi’nin 2003 yılından bu yana sürdürdüğü gezici müze geleneği bu yıl da devam ediyor. 15’inci eğitim ve öğretim yılı yolculuğuna başlayan Müzebüs, Yozgat’ta öğrencilerle buluşmaya başladı.  Sorgun ilçesi Çiğdemli İmam Hatip Ortaokulu ile başlayan Yozgat turu, Şefaatli ilçesinde Mehmet Akif Ersoy İlokulu’nu, Şefaatli ilçesi Şefaatli İmam Hatip Ortaokulunda öğrencilerle buluştu. Bugün ise Şefaatli Kuzayca Şehit Suat Altuntaş Ortaokulu ziyaret edilecek. Müzebüs son olarak yarın Sorgun ilçesi Belencumafakılı Ortaokulu’na konuk olacak. 

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