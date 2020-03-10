Müzebüs Yozgat turunda

Müze koleksiyonundan seçilmiş 70 objeyle Türkiye’yi il il gezerek öğrencilerle buluşan Müzebüs, 2019-2020 eğitim ve öğretim yılı ikinci dönem yolculuğuna başlayarak, 28 ilde 130 okulu ziyaret edeceği bildirildi. Kısıtlı imkânlar, uzaklık gibi nedenlerle müzeye gelemeyen öğrencilere ulaşmak için 2003 yılından beri il il dolaşan Rahmi M. Koç Müzesi, Boğazlıyan ilçesi Şehit Lokman Darğın İmam Hatip Ortaokulu’nda konuşlandırıldı. Bugün Çandır ilçesine geçecek olan Müzebüs, Atatürk Ortaokulu’nda konuşlandırılıp, yarın Sorgun ilçesine geçerek, Yeni Çeltek İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerini ağırlayacak. Perşembe günü Yenifakılı ilçesindeki Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu’nu ziyaret edecek olan Müzebüs, son olarak Cuma günü Akdağmadeni ilçesi Sazlıdere Ortaokulu’nda öğrencilerle bir araya gelecek. Diğer müzelerden farklı olarak tek bir yöne ve döneme ait olmadan gelenekselle çağdaşı aynı zeminde buluşturan Rahmi M. Koç Müzesi’nin, çocukların sosyal ve kültürel gelişimi için 2003 yılında başlattığı gezici müze projesi ‘Müzebüs’ yola çıktığı günden bu yana 2 bin 366 okulun 519 bin 683 öğrencisine ulaştı.