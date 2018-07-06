Müze tartışması

Yozgat Belediyesi tarafından Kent Park Bilal Şahin Kültür Merkezi’ne yapımı planlanan Basın Müzesi projesi tartışmaya neden oldu. Belediye Meclisi’nde bazı üyeler projeye karşı çıkarak, belediye bütçesinin halka daha fazla yararlı işlerde kullanılması görüşünü dile getirdiler. Belediye Meclisi’nin gündemine gelen proje kapsamında, daha önce projenin uygulanması planlanan Kayyumzade Konağı’nın fiziki ve müzeler mevzuatına uygun olmadığı gerekçesiyle, önceki meclis kararının iptali ve Bilal Şahin Kültür Merkezi içine uygulanacak projenin kabulü talep edildi. Belediye Meclis Üyesi Bülent Demirtürk, projeye itirazda bulunarak “Halkın daha fazla istifade edeceği başka projeleri uygulayalım” dedi.

Meclis Üyesi Demirtürk, “Yozgat’taki gazeteciler bir araya gelmeliler, onlar kendi aralarında birbirlerini istemiyor diye neden projeyi belediye uyguluyor? O zaman bir araya gelsinler” eleştirisinde bulundu. Meclis Üyesi Demirtürk, “Personel giderleri ve diğer giderlerin tamamı belediyeye yük olacak, bu iş basın arasında inada binmiş, ben şahıs olarak bu inatlaşmanın içerisine girmek istemiyorum. Derdimiz belediyeye külfet gelmesin, daha verimli projeler uygulayalım. Basın ile bir sorun ve sıkıntımız söz konusu değildir” şeklinde konuştu.

Meclis Üyesi Ahmet Özel ise “Kıytırık makineler koyup, üç beş tane eski gazete koymaya ne gerek var? Yozgat’ta 7 mahalli gazete var bir araya gelip yapsınlar” diyerek projeye karşı olduğunu beyan etti. Diğer meclis üyeleri de görüşlerini dile getirdikten sonra, yapılan oylamada proje oy çokluğuyla kabul edildi.

