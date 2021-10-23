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Müze gibi ilçe

Yozgat'ın Akdağmadeni ilçe merkezinde bulunan 14 tescilli tarihi yapıdan önemli bölümü restore ettirilerek, turizme kazandırıldı.

23 Ekim 2021 Cumartesi 00:24
Müze gibi ilçe

 1862 yılında yapılan Ortodoks Kilisesi'nin de restore ettirilmesi için hazırlanan proje için ise kaynak arayışı devam ediyor. İlçe merkezindeki tarihi dokunun korunup, turizme kazandırılmasına yönelik belediye tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında Rum asıllı Gazaro Hüseyin Efendi tarafından han olarak yaptırıldıktan sonra Cezaevine dönüştürülen tarihi bina restore edildi, Kültür Evi’ne dönüştürüldü. İstanbulluoğlu Mahallesindeki Kilise Caminin restorasyonu Orta Anadolu Kalkınma Ajansı desteği ile yapıldı. İlçedeki tarihi dokunun önemli bölümü restore ettirilerek, turizme kazandırıldı. İlçe merkezi adeta 'Açıkhava Müzesi' görünümüne kavuşturuldu. Ortodoks din adamı Papa Eftim'in doğum yeri olan Akdağmadeni İlçesi'ndeki Ortodoks Kilisesi'nin de restore edilerek turizme kazandırılmasına yönelik proje hazırlandı. İlçedeki en önemli tarihi eserlerden birisi olan, 1862 yılında yapılan Türk Ortodoks Kilisesi'nin restoresi için kaynak bulunamadı. İlçe merkezinde tarihi han, cami olarak kullanılan kilise, Bahri Bey Konağı, Halk Eğitim Merkezi binası, Osmanlı döneminde yapılan Redif Taburu binası tarihi yapılar arasında dikkat çeken eserler. İlçe merkezi ile birlikte yakın köylerde de tarihi yapılar bulunuyor. (Fotoğraf: Seyfi Çelikkaya)

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