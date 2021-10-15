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MUZE GIBI EV

Karadeniz ile İç Anadolu bölgesinde yer alan, bu nedenle her iki iklimle birlikte kültürü de bünyesinde barındıran Yozgat’ın Aydıncık ilçesi, tarihi ve kültürünü yaşatmaya devam ediyor.

15 Ekim 2021 Cuma 00:22
MUZE GIBI EV

İlçede farklı mekanlarda yörenin özelliklerini, güzelliklerini yansıtan eserler sergilenip, gelenekler devam ettirilmeye çalışırken, köylerdeki bir çok ev müzeyi andırıyor. Aydıncık ilçesinin Kösrelik köyünde ikamet eden 83 yaşındaki Ayşe Taş’ın evinin odası da bunlardan birisi. Uzun yıllar yurt dışında kaldıktan sonra, emekli olup beldedeki evine yerleşen Taş ailesinin evi müzeyi andırıyor. Neredeyse bir asra yakın zaman öncesinde kullanılan genç kızların çeyizlerinden oluşan otantik eşyalar görenlerin gözünü kamaştırıyor, ilgisini çekiyor. Aydıncık ilçesini ziyaret edenlerin görmeden dönmemeleri gereken Kösrelik köyündeki bu evdeki eşyalar insanı büyülüyor. Her bir eşyada buram buram el emeği, göz nuru, tarihi bir değer, gelenek yaşanılıyor. •Haber Merkezi•

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