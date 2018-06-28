Mutluluğu elinden alındı

YOZGAT’ta tedbirsizlik, dikkatsizlik, kurallara uymamak gibi nedenlere bağlı yaşanılan trafik kazası sonucunda, genç kızın hayalleriyle birlikte iki yakınının mutluluğu, sevinci elinden alındı. Geride kalanlar gözyaşlarına boğuldu. Yerköy ilçesinde, düğün hazırlığı yapan gelin adayı ile ailelerinin bulunduğu otomobil, biçerdöverle çarpışması sonucu iki yakını ile birlikte yaşamını yitirdi. Kaza Uluslararası E-88 Karayolu’nun Sekili köyü mevkiinde meydana geldi. Yüksel ve Koç ailesinin bazı fertlerinin, Ankara’dan Yozgat’a dönüş yaparken bindikleri, Nuh Yüksel idaresindeki 06 KMV 99 plakalı otomobil, tarım alanlarında kullanılan, tedbirsiz olarak karayoluna çıkan biçerdöverle çarpışması sonucunda kaza meydana geldi. Kazada, otomobilde bulunan Zafir (36) ve Melike Yüksel (16) ile Sema Koç (22) olay yerinde yaşamını yitirdi. Sürücü Nuh Yüksel ve Aleyna Yüksel ile Sema Koç'un kardeşi Ceyda Koç ise yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yerköy Devlet Hastanesine kaldırılarak, tedavi altına alınan yaralıların da hayati tehlikesinin bulunduğu kaydedildi. Yüksel ve Koç ailelerinin, kazada hayatını kaybeden Sema Koç ile nişanlısının bir hafta sonra yapılacak düğün töreni ile ilgili hazırlık yaptığı bildirildi. Aile fertlerinin, düğün sonrasında Ankara’da ikamet edecek olan genç çiftin, eşyalarını evlerine yerleştirip, Yozgat’a dönmek üzere sabah saatlerinde yola çıktıkları ifade edildi. Kazada hayatını kaybeden genç kız ve iki yakını Çapanoğlu Büyük Cami’de kılınan namaz sonrasında toprağa verildi.

