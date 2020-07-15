Mutlu olsunlar yeter

SORGUN ilçesinin Bahadın Beldesinin önceki dönem Belediye Başkanı Divaler Özcan, yaklaşık 7 yıldır devam eden ‘Bahadın Yaşlanma Vakfı’ kuruluşunun tamamlanarak, Resmi Gazetede yayınlandığını söyledi. Özcan, en geç Eylül ayı içerisinde profesyonel bir ekiple kasabada yaşlılara yönelik bakım hizmeti sunmaya başlayacaklarını bildirdi. Özcan, ‘’Şu anda Bahadın Yaşlı Bakım Merkezi’nde çalışacak elemanların profil çalışmalarını tamamlanmak üzereyiz. Beldemizde açmış olduğumuz yaşlı bakım kursuna katılan 90 kadınlarımızdan da destek isteyeceğiz. Yaşlılarımızın mutlu olmaları için çalışmalar yapacağız’’ dedi. Özcan, Vakıf aracılığı ile hizmete hazır hale getirilen binada ‘Sürekli Bakım, Geçici Bakım ve Evde Bakım’ hizmetleri sunacaklarının altını çizdi. Özcan, ‘’Yaşlıların bakımından ziyade mutlu olmalarını sağlayacak çalışmalar yapmak istiyoruz. Yaşlılarımızdan sürekli bakıma ihtiyacı olanları Bakım Evi’nde tüm ihtiyaçlarını karşılarken, bazı yaşlılarımız kimsesiz olmaları nedeniyle özellikle kış aylarında bazı ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanıyorlar. Bu yaşlılarımızı da bakım evinde konuk edeceğiz. Bazı yaşlılarımızın ihtiyaçlarını yaşadıkları evlerinde ihtiyaçları karşılanacak. Beldemiz dışında ikamet eden yaşlılarımız var. Onların da beldemize gelmeleri durumunda her türlü sosyal, kültürel ve diğer taleplerini karşılayacağız. Yapmış olduğumuz bir çalışmada, şehirde yaşayan ve beldemize gelen yaşlıların ilaç kullanım oranlarında yüzde 30 civarında düştüğünü gördük. O nedenle yaşlılarımızı beldemizde konuk etmek istiyoruz. Bu yönde de çalışmalarımız söz konusudur’’ diye konuştu. Delaver Özcan, yaşlılık konusunda her yıl düzenli olarak farklı üniversitelerle birlikte konferanslar organize ederek, yaşlılık bilincinin geliştirileceğine vurgu yaparak, ‘’Kasabamızda Avrupa ve Türkiye’den öğrenciler, doktora ve üniversite bitirme tezleri için yaşlılık konusunda çalışmalar yapmaktadır. Gelişmeleri bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da halkımızla paylaşacağız. Çalışmalara inançlı, sabırlı ve kararlı bir şekilde destek veren herkese teşekkür ediyoruz’’ ifadelerini kullandı.