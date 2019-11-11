MUTLU OLDUK

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından, tarihi Çapanoğlu Büyük Cami çevre düzenlemesi projesi kapsamında, 13 bin 400 metrekarelik alanda 20 Milyon liralık düzenleme yapılacağı kaydedildi. Yozgat il merkezi ile bazı ilçelerdeki asbestli içme suyu borularından kaynaklı yüzde 67'lik kayıp kaçak oranının önüne geçmeye yönelik çalışmaların devam ettiği vurgulandı. Millet Bahçesi projesi için öngörülen Topçu Göleti bölgesinin şehir merkezine uzak kalması nedeniyle Menekşe Evleri'nin bulunduğu 56 bin metrekarelik alandaki riskli ve ekonomik ömrünü tamamlayan yapıların Toprak Mahsulleri Ofisi bölgesine taşınıp, bu alana TOKİ ile birlikte Millet Bahçesi inşa edilmesi uygun bulundu.

BİRLİKTE GELDİLER

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Çevre Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile birlikte, bir takım ziyaretlerde bulunup, incelemeler yapmak üzere geldiği Yozgat’ta Valili binası önünde Yozgat Valisi Kadir Çakır tarafından karşılandı. Vali Çakır, makamda Yozgat’ta yapılan yatırım ve çalışmalar hakkında bilgi verdi. Daha sonra Yozgat Belediyesine geçen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum burada Yozgat İl Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. Yozgat Belediyesinde basına kapalı gerçekleşen toplantının ardırdan açıklama yapan Oktay, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ilgi alanı içerisindeki bütün sorunların detaylı dile getirildiğini söyledi. Toplantının verimli geçtiğini aktaran Oktay, "Bakanımızın, vekillerimizin, valimizin, belediye başkanlarımızın her birinin alanlarıyla alakalı veya ihtiyaçlarıyla ya da geleceğe dönük şehirleriyle ilgili vizyonları, hayallerinin gerçekleştirilmesine dönük çalışmaları tek tek inceledik, çalıştık, gerekli kararları aldık" dedi.

MUTLU ETTİ

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da, milli mücadelenin sarsılmaz kalesi kahramanlar ve Bozok diyarı Yozgat'a geldiklerini belirterek, verdiği destek sözleriyle Yozgatlıları mutlu etti. Yozgat'ın geleceği, 428 bin vatandaş için çevre ve şehircilik adına nelerin yapılabileceğini değerlendirdiklerini vurgulayan Kurum, "Bu çerçevede belediyelerimizi dinlemek, tüm belediyelerimizin taleplerini istişare etmek suretiyle belli kararlar aldık. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle birlikte Sayın Cumhurbaşkanımızın yayınlamış olduğu manifesto çerçevesinde, bu 11 maddelik manifestonun 8'i çevre ve şehircilikle ilgili, şehrin alt yapısı, kentsel dönüşümü, bu anlamda şehirle alakalı kararları içeren görüşme yaptık" diye konuştu.

Kurum, Yozgat'a son 18 yılda eğitimden sağlığa, üst yapıdan alt yapıya 16 milyar liralık yatırım yapıldığını anımsattı. Kurum, şehre yapılacak 18 milyon liralık yatırım bedelinin hayvan pazarı ve hayvan hastanesi projelerine bakanlık olarak 2 milyon lirası hibe 5 milyon lirası kredi olmak üzere 7 milyon lira destek vereceklerini aktardı. Kurum, Çapanoğlu Camisi çevre düzenlemesi projesini başlatacaklarını belirterek, "Bu proje Yozgat'a değer katacak ve turizm aksı oluşturacak. Bu projenin bedeli 20 milyon. Bakanlık olarak bu projeye 10 milyon liralık bir destek sağlayacağız. Yozgat Belediyesinin GES Projesi kapsamında 15 milyon dolarlık bir kredi talebi var. Bunu da yurt dışı kaynaklardan bularak Yozgat'a vereceğiz" ifadelerini kullandı. Yozgat'a Millet Bahçesi de yapılacağını anlatan Kurum, "Millet Bahçesi yeri ile alakalı bugün görüşme yaptık. Menekşe Evleri'nin bulunduğu 56 bin metrekarelik bir alana yapmayı planlıyoruz. Bu alandaki yapıların dere güzergahında olması hem de yapıların riskli olması nedeniyle vatandaşlarımızla da görüşerek Toprak Mahsulleri Ofisi olarak bilinen alana taşımayı planlıyoruz. Vatandaşlarımızın hiç bir kaybı olmayacak. Bu süreçte taşınma ve kira yardımı yapacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ve Bakan Kurum, tarihi Çapanoğlu Büyük Cami çevre düzenlemesinin yapılacağı alanı da gezip, mülk sahipleriyle de sohbet etti. Bölgeden yürüyerek, AK Parti Yozgat İl Danışma Kurulu toplantısının yapıldığı Yozgat Belediyesi Büyü Sinema ve Kültür Salonu’na yürüyerek geçen Oktay ve Kurum, esnaf ile de tokalaşıp, hatırlarını sordu. Oktay ve Kurum, Ak Parti toplantısında da partililere hitaben birer konuşma yaptı.

