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Mutfakta buluşalım

16 Şubat 2017 Perşembe 07:01
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Yozgat Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ev sahipliğinde gerçekleşecek ‘Uygulamalı Türk mutfağı ve baklava eğitimine’ tüm ev hanımları davet edildi.

Mutfakta buluşalım
Mesleki eğitimde Yozgat’ın dikkat çeken kurumlarından Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İÇ ANAPAFED Büyük Buşması’nın ikincisini bu gün saat 11.30’da yapacak. 
Uygulamalı Türk mutfağı eğitimi, uygulamalı baklava eğitimi, söyleşi, gençler İç Anadolu mutfağı yemek yarışması şeklinde gerçekleşecek olan programa bir birinden önemli aşçılar katılacak. 
Mayıs ayında yapılması planlanan büyük etkinliğin ön aşamasını teşkil eden programa TAŞPAKON, İç Anapafed, Yozgat Aşçılar ve Pastacılar Derneği destek veriyor. Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ev sahipliğinde gerçekleşecek etkinlikte Mayıs ayında yapılacak olan programın ön protokolü de imzalanmış olacak.
Etkinliğe katılacak isimler şöyle: “İçanapefed Yönetim Kurulu Başkanı Serkan Dursun, Yapader Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Çetin, Çanpader Yönetim Kurulu Başkanı Emre Geyikçi, Anpader Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Dolmacı, Kırapder Yönetim Kurulu Başkanı Muhammet Sarı, Konaped Yönetim Kurulu Başkanı Recep Güner, Kapad Yönetim Kurulu Başkanı Suat Şahin ve yönetim kurulu üyeleri. 

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