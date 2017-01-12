Mutfağında öğrendiler!

Yozgat Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, YAPADER’in tecrübeli aşçılarının deneyimlerini dinleyerek mutfakta uygulamaya geçti.





Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde gerçekleşen eğitim programında ilk olarak YAPADER Başkanı Mustafa Çetin, dernek mensubu tecrübeli aşçı Hüseyin Çetinöz ve diğer aşçılar öğrencilere aşçılık ve pastacılık konusunda bilgi verdi.





Öğrencilerle söyleşi tarzında gerçekleşen eğitim programının ilk aşaması bu şekilde tamamlandı.





Söyleşinin ardından, uygulama mutfağında devam eden programda, tecrübeli aşçılar ile okul öğrencileri birlikte yemek pişirdi ve pasta yaptı.

Uygulama mutfağında gerçekleşen etkinlikte, tecrübeli aşçılar mutfak araç ve gereçlerinin kullanımından, yemeklik malzemelerin hazırlanışına kadar tüm bilgi ve birikimlerini öğrencilere uygulamalı olarak gösterdi.





Özellikle pasta yapımındaki ince detay ve tarifler hakkında öğrencilere önemli bilgiler sunan aşçılar, program sonunda öğrencilerin yapmış oldukları yemek ve pastaları tadarak kontrol etti.





Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Elif Köroğlu Tümgan, okulda pastacılık bölümü bulunmadığını hatırlatarak aşçılık bölümündeki öğrencilerin, pastacılık konusunda geri kalmamaları için YAPADER ile birlikte eğitim programı tertip ettiklerini söyledi.





Elif Köroğlu Tümgan, “Yozgat’ın en deneyimli aşçı ve pastacıları okulumuza gelerek öğrencilerimize eğitim verdi. Bizler için yararlı bir eğitim programı oldu. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Zaman zaman bu tarzdaki eğitimlerimizi sürdürmeye devam edeceğiz” dedi.





YAPADER Başkanı Mustafa Çetin ise, derneğin etkinlik ve faaliyet alanına giren her konuda Yozgat’a katkı ve destek vermeye hazır olduklarını ifade etti.





Yozgat’ta maharetli, hünerli ve mesleğine aşık genç aşçı ve pastacılar yetiştirme arzusunda olduklarını da vurgulayan Mustafa Çetin,