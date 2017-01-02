Mütevelliye seçildi

İstanbul, Eskişehir, Bursa, İzmir, Kayseri, Konya, Osmaniye, Sivas, Van ve Yozgat olmak üzere 10 İlde şubesi bulunan Anadolu Vakfı’nın Adıyaman, Akşehir, Aydın, Bolu, Burdur, Gölhisar, Çankırı, Çorum, Denizli, Kırıkkale, Kütahya illerinde ise temsilcilikleri hizmet veriyor.

16-17-18 Aralık 2016 tarihleri arasında Vakfın mütevelli heyeti, şube ve temsilcilik başkanlarının katılımıyla Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinde gerçekleştirilen çalıştayın da bir araya geldi.

Çalıştayın 1. günü, Mevlüt Ayhan’ın Kur’anı Kerim tilaveti ile başladı. Vakfın Genel Müdürü Avukat Ali Ay katılımcılara “hoş geldiniz” dedi ve Kayseri’deki terör saldırısını şiddetle kınadıklarını ifade ederek çalıştayın amacını açıkladı.

19. Dönem Tokat Milletvekili İbrahim Kumaş’ın oturum başkanı Şazeli Çügen’in ise raportör olarak seçilmeleriyle çalıştay başladı.

Ayhan vakfın amaç ve hizmet ağı hakkında şu bilgileri verdi:

“Türk milli kültür, milli ve manevi değerlerimizin korunması yaşatılması ve çağın imkânlarından ve çağdaş araçlardan yararlanarak milli kültürümüzün araştırılması, zenginleştirilmesi yurt içinde ve dışında tanıtılmasıdır.Vatanımıza ve Türk milletine bağlı, dürüst kişilikli temiz ahlaklı gençlerin yetiştirilmesi bunlara eğitim ve öğrenim dönemlerinde maddi ve manevi yardım ve katkılar sağlamaktır.

Gerek Türkiye içinde gerekse Türkiye dışında tüm Türk dünyasının kültür varlıklarının araştırılıp tanıtılması, yukarıda sayılan bütün bu alanlarda gerekli faaliyetlerde bulunmak açısından müesseseler kurmak, kurulmuş olanlarına iştirak etmek ve bunları desteklemek vakfın başlıca amacıdır. (Vakıf Senedi Madde 3)