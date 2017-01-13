Mütevelli heyeti tamam

Sarıkaya Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Özgür Seçkin Aytekin’in başkanlık ettiği oylamanın müşahit üyeliğini ilçe milli eğitim müdürü Cüneyt Yoldaş ve ilçe gıda tarım ve hayvancılık müdürü Süleyman Doğan yaptı.

Muhtarlardan oluşan yeni üyelerin hayırlı uğurlu olmasını dileyen Sarıkaya Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Özgür Seçkin Aytekin, ilçe milli eğitim müdürü Cüneyt Yoldaş ve ilçe gıda tarım ve hayvancılık müdürü Süleyman Doğan’a katkılarından dolayı teşekkür etti.