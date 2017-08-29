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Müstesna zaman dilimi

Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Salih Karacabey; “Milletçe bir Kurban Bayramına daha erişmenin huzur ve mutluluğunu yaşıyoruz” dedi. 

Müstesna zaman dilimi

Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Salih Karacabey; “Milletçe bir Kurban Bayramına daha erişmenin huzur ve mutluluğunu yaşıyoruz” dedi. 

29 Ağustos 2017 Salı 07:00
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Müstesna zaman dilimi

Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınlayan Rektör Karacabey, Cenabı Hakk’ın Müslümanlara ilahi bir armağanı olan kurban bayramının; dayanışma, yardımlaşma ve paylaşma gibi değerlerin yoğunlaştığı, kardeşlik hukukunun daha iyi tesis edildiği müstesna zaman dilimlerinin başında geldiğini ifade etti. 
“Hem toplumsal yaşantı hem de fertler için sayısız nimetleri barındıran kurban ibadeti, insanlık için rahmet ve bereket kapısıdır” diyen Karacabey; 
“Mübarek Kurban Bayramı vesilesi ile ülkemiz başta olmak üzere; İslam dünyasında terör, kan, gözyaşı, acı, şiddet ve nefretin bir an evvel son bulması ve bayramların artık mana ve muhtevasına uygun olarak huzur ve güven içinde idrak edilmesi temennisi ile Üniversite mensuplarımızın, Milletimizin ve tüm İslam âleminin bayramını kutluyor, sağlık ve afiyetle nice bayramlara kavuşmamızı diliyorum” diye konuştu.

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