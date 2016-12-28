Müstesna bir şahsiyet

Lekesiz, milletimizin büyük bir inanç, azim ve fedakârlıkla vermiş olduğu İstiklal Mücadelesini muhteşem mısralarıyla ebedileştiren merhum Mehmet Akif Ersoy milletimizin gönlünde müstesna bir yeri olan ayrı bir şahsiyet olduğunu ifade etti.



Millî Şairimiz; fikirleri, idealleri, mütevazı hayatı, asil duruşuyla kendinden sonraki nesiller için bir ilham kaynağı, bir örnek dava adamı olduğunu kaydeden Lekesiz; "Akif; eserleriyle, vaazlarıyla Millî Mücadele Ruhu’nu ateşlemiş, cephenin manevî ve fikrî boyutunu tahkim etmiş, bağımsızlık sürecine büyük katkılar yapmış ve nihayet İstiklal Marşımızı yazarak bu hizmetlerini taçlandırmıştır. Hem bir şair, hem bir münevver, hem bir dava ve eylem adamı kimliğiyle Türk Milleti’nin gönlünde ‘İstiklal Şairi’, ‘Millî Şair’ olarak müstesna bir yeri olan Mehmet Akif Ersoy, Çanakkale’deki eşsiz kahramanlık sahneleri için yazdığı ‘Çanakkale Destanı’nda da, olağanüstü bir mücadeleyi mısralarıyla ölümsüz kılmıştır" dedi.



"Anadolu insanına; Kur’an şuuruyla güven, moral, motivasyon aşılayan Mehmet Akif Ersoy, aynı zamanda iyi bir Müslüman, gerçek anlamda bir mümindir" diyen Lekesiz, şunları kaydetti: " , hakkı tutup kaldırmayı ve haksızlık karşısında dimdik durmayı hayatı boyunca haykırmış inançlı bir münevver ve mütefekkirdir. Bu duygu ve düşüncelerini, Safahat’ında milletinin yol haritası olarak dile getirmiştir. Büyük Şair’in her zaman kıymetlisi olan Türk Milleti bugün, O’nun ‘Asım’ın Nesli’nde idealize ettiği yüce hedeflerine her zamankinden daha fazla büyük bir inanç, azim ve gayretle ilerlemekte ve ne mutlu ki, şükürler olsun ki bu hedefe yaklaşmaktadır. İstiklal Marşı’nı Safahat’ına almayacak kadar mütevazı bir şahsiyet olan, bu en bariz vasfını ‘Sessiz yaşadım, kim beni nerden bilecektir’ mısraıyla da teyit eden Mehmet Akif Ersoy, eserleriyle, fikirleriyle bugün 7’den 77’ye milletimizi bir irfan meşalesi olarak aydınlatmayı sürdürmektedir. Safahat’ın, Çanakkale Destanı’nın, İstiklal Marşı’nın ruhunu yaşattığımız ölçüde; kendimizi, Milli Şair’e olan büyük borcumuzu bir nebze olsun ödemiş sayabileceğiz. Bu düşüncelerle Büyük Şairimiz Mehmet Akif Ersoy’u; vefatının 80. yıldönümünde rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz. Ruhu şad olsun"