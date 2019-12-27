Müstahdem değil, hepsi eğitimci

Kadışehri Şehit Adem Canpolat Ortaokulunda Görsel Sanatlar Tasarım ve Beceri Atölyesi kurulması kararlaştırıldı. Atölye için tahsis edilen sınıfın boya, badana, bakım onarım çalışmaları için kolları sıvayan okul idaresi ve öğretmenlerin çalışmasına İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Aksoy da destek verdi. Aksoy, ziyaret ettiği okulda meslektaşlarıyla birlikte çalışıp, boya-badana işleri yaptı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Aksoy, ‘’Dokunduğu yerleri güzelleştiren kıymetli meslektaşlarımıza teşekkür ederim. Ders saati biter ama fedakar meslektaşlarımın mesaisi bitmez. Öğrencilerine güzel ortamlar hazırlamak, yetenek ve becerilerini ön plana çıkaracak Görsel Sanatlar Tasarım ve Beceri Atölyesi oluşturmak için mesaiye devam eder. Öğretmenlerimizin bu çalışmasına eşlik ettik. Biliyor ve inanıyoruz ki her vurduğumuz fırça karanlığı kapatıp, güzel aydınlık yarınlar açacak sevgili öğrencilerimize’’ dedi.