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Mustafa Efendi anlatıldı

BOZOK Eğitim ve Yardımlaşma Vakfı’nda bu hafta ‘Yozgat’ta Felsefe ve Yozgadi Keşfi Mustafa Efendi Felsefesi’ konulu konferans gerçekleşti.

Mustafa Efendi anlatıldı

BOZOK Eğitim ve Yardımlaşma Vakfı’nda bu hafta ‘Yozgat’ta Felsefe ve Yozgadi Keşfi Mustafa Efendi Felsefesi’ konulu konferans gerçekleşti.

04 Aralık 2017 Pazartesi 07:00
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Mustafa Efendi anlatıldı

Bozok Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı İrfan Göktaş konferansa konuşmacı olarak katıldı. Göktaş, katılımcılara felsefenin doğuşu, batı dünyasındaki ilerleyişi ve İslam dünyasında felsefenin yerini anlattı. Göktaş, Yozgat’ta yaptığı araştırmalar neticesinde, Yozgat’ta felsefenin bin 800’lü yıllarda Yozgatlı Keşfi Mustafa Efendi’yle başladığını belirterek, “Tabi yapılacak olan araştırmalarda daha öncesine de rastlanılabilir” diye konuştu.
Dekan Yardımcısı İrfan Göktaş, konferansını Keşfi Mustafa Efendi’nin felsefeye bakışı ve ortaya koyduğu çalışmaları aktararak sonlandırdı. BEYDER Başkanı Aydoğan Bilir, İrfan Göktaş’a konferansından dolayı teşekkür ederek, günün anısına plaket takdiminde bulundu.
İrfan Göktaş ise bilgilerini paylaşmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, katılımcılara teşekkür etti.

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