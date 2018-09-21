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Müslüman oldular

YOZGAT İl Müftülüğü 1974 yılından bugüne kadar 25 yabancı uyruklu kişinin Yozgat’ta Müslüman olduğunu belirtti.

Müslüman oldular

YOZGAT İl Müftülüğü 1974 yılından bugüne kadar 25 yabancı uyruklu kişinin Yozgat’ta Müslüman olduğunu belirtti.

21 Eylül 2018 Cuma 07:00
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Müslüman oldular

Yozgat İl Müftülüğü tarafından yapılan açıklamada, Yozgat’ta kayıtların tutulmaya başlandığı 1974 yılından bugüne kadar 25 yabancı uyruklu kişinin İslam’ı seçtiğini bildirdi. Aralarında Rus, Japon, Kore, Tunus ve Afgan uyruklu kişinin bulunduğu 25 yabancının Yozgat İl Müftülüğünce gerçekleştirilen ihtida merasimlerinin ardından Müslüman olduğu belirtilen açıklamada, İl Müftüsü Salih Sezik, bu sayının daha da artması için İslamiyeti en iyi ve en doğru şekilde anlatmak için çalışmalarını sürdüreceklerini ifade etti. İslamiyetin insanların toplum içindeki ilişkilerini düzenleyen ve insan haklarına son derece önem veren bir din olduğunu anlatan Sezik, İslam dinini seçen bir insanın vazifesinin namaz kılmak, ramazanda oruç tutmak, zenginse zekat vermek, hacca gitmek olduğunu hatırlattı. İl Müftüsü Sezik, “Bunları yapmakla inşallah iyi bir Müslüman olunur. İslam dini tek başına insanlardan uzaklaşarak yaşamayı kabul etmez. Onun için insanların toplum arasındaki ilişkilerini düzenler. İslam sözünün anlamı barıştır. İslam insan haklarına son derece önem verir. İslamiyeti anlatmanın en iyi yolu karşı tarafa verilmek istenen mesajın kendi şahsımızda görülmesidir. Davet ve irşadın en etkin yolu temsili davettir. İslamı anlatmanın yolu önce iyi Müslüman olmaktan geçer” şeklinde konuştu.

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