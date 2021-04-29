Müslüm Gürses hayranı genç

Özel bir şirkette satış personeli olarak çalışan İbiş, 2013'te hayata veda eden Müslüm Gürses'e hayranlığı dolayısıyla sanatçının ilk çıkardığı kaset ve plaklarının yanında posterlerini, sinema afişlerini, albüm kapaklarını ve gazete kupürlerini evinin duvarlarında sergiliyor. Evinde 3 bine yakın Müslüm Gürses materyali bulunduran İbiş, sanatçının plak ve kasetlerine gözü gibi bakarak temizliğini yapıyor. ‘Müslüm Baba’ sevgisinin 16 yaşında başladığını belirten İbiş, arkadaşlarıyla işe giderken ilk defa sanatçının 1986 yılında çıkardığı "Küskünüm" albümünden "Seni yazdım kalbime" şarkısını dinlediğini söyledi. Şarkıyı çok beğendiğini ve bir ay boyunca aynı şarkıyı dinlediğini anlatan İbiş, "Ondan sonra Müslüm Gürses'in diğer şarkılarını araştırdım ve bir CD yaptırdım. O CD'deki şarkıları dinledikçe içimdeki hayranlık duygusu artmaya başladı. Sonra kasetlerini toplamaya başladım. Bir iki kaset derken Müslüm Gürses'in 1978 yılından itibaren dolum kasetlerinden başlayarak en son 2010 yılında çıkardığı 'Yalan dünya' albümüne kadar bütün albümlerini topladım, elimde yaklaşık 180 kaset var. Bu kaset arşivinin dışında poster merakım başladı, gazete kupürü, albüm afişleri, sinema afişleri başladı. Şu an elimde sanatçıya dair yaklaşık 3 bin gazete kupürü, poster, resim, albüm kapağı var" diye konuştu. İbiş, sanatçının 1981'de çıkardığı "Mutlu ol yeter" dönem baskı plağı olmak üzere çeşitli plaklarının da elinde olduğunu ancak ağırlıklı olarak kasetleri muhafaza ettiğini belirtti.

MÜZE GİBİ

Evinin duvarlarını sanatçının posteri, gazete kupürleri, albüm kapaklarıyla donattığını dile getiren İbiş, "Burayı hobi amaçlı yaptım, bazen arkadaşlar geliyor fotoğraf çektiriyor. Bazıları müze gibi diyor. Müslüm Gürses hayranlarının olduğu sitelerde paylaşıyorum. Şehir dışından gelip burayı görmek istiyorlar. Bu da benim hoşuma gidiyor. Bazı arkadaşlardan 'Burası adeta Müslüm Gürses'in yaşam müzesi olmuş.' gibi sözler duyuyorum" şeklinde konuştu. İbiş, sanatçının cenaze törenine katılamadığı için çok üzüldüğünü belirterek, "Müslüm Gürses vefat ettiğinde cenazesine katılmak için atkı yaptırdım ama cenazeye gidemedim. Bu atkı yatağımın başucunda durur. Müslüm Gürses sevgim her şeyin üstünde" dedi. Müslüm Gürses materyallerini biriktirmek için hatırı sayılır harcama yaptığını aktaran İbiş, "1979 yapımı 'Kul sevdası' filminin orijinal afişini 4-5 yıl önce 250 liraya almıştım. Müslüm Gürses için harcadığım para hiç gözüme görünmüyor. Bir kasete 200 lira verdiğim olmuştur." ifadelerini kullandı. Bekar olan Nuh İbiş, sanatçının birçok kasetinin jelatinini dahi açmadığını belirterek, "Benim Müslüm Gürses'e olan sevgim çok farklı boyutlarda. Belki ileride ailevi durumlardan dolayı bunları kaldırmak zorunda kalacağım. Kaldırsam dahi bunları çok güzel muhafaza edip ileride çocuklarıma göstermek istiyorum’’ diyerek, açıklamasını tamamladı. (Ömer Ertuğrul/aa)