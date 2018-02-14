Müsiad’tan ziyaret

YOZGAT Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Taner Yıldız’ı makamında ziyaret eden MÜSİAD Yozgat Şube Başkanı Ferudun Daştan, derneğin misyonu ve Yozgat’taki durumu hakkında bilgi verdi, bir işveren temsilcisi olarak işverenlere sağlanan teşvikler için üzerimize düşen işbirliğine hazır olduğunu aktardı.