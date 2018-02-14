Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
açık
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
115320
ALTIN
162.736
DOLAR
3.8028
STERLİN
5.2708
EURO
4.6981

Müsiad’tan ziyaret

YOZGAT Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Taner Yıldız’ı makamında ziyaret eden MÜSİAD Yozgat Şube Başkanı Ferudun Daştan, derneğin misyonu ve Yozgat’taki durumu hakkında bilgi verdi, bir işveren temsilcisi olarak işverenlere sağlanan teşvikler için üzerimize düşen işbirliğine hazır olduğunu aktardı.

Müsiad’tan ziyaret

YOZGAT Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Taner Yıldız’ı makamında ziyaret eden MÜSİAD Yozgat Şube Başkanı Ferudun Daştan, derneğin misyonu ve Yozgat’taki durumu hakkında bilgi verdi, bir işveren temsilcisi olarak işverenlere sağlanan teşvikler için üzerimize düşen işbirliğine hazır olduğunu aktardı.

14 Şubat 2018 Çarşamba 07:00
28 Okunma
Müsiad’tan ziyaret

Yıldız, İŞKUR olarak işverenlere sundukları Sigorta Prim Desteği, İşbaşı Eğitim Programı, Mesleki Eğitim Kursları ve diğer birçok hizmetler hakkında bilgi verdi.
Yıldız, ‘İşverenlerimize ve iş dünyasına sunulan tüm hizmetlerimizden faydalanılması için gereken işbirliği yapılarak, bilgilendirme yapılacaktır’ dedi.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Vali Hilal’i ağırladı
Vali Hilal’i ağırladı
Anlamlı kampanya
Anlamlı kampanya
Miniklerden Zeytin Dalı
Miniklerden Zeytin Dalı
Çeliksoy, tasarıyı değerlendirdi
Çeliksoy, tasarıyı değerlendirdi
Tarımda ilk sıralardayız
Tarımda ilk sıralardayız
Kamu Sen desteği
Kamu Sen desteği

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77 - 354 217 24 94

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim