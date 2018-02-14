Müsiad’tan ziyaret

Yıldız, İŞKUR olarak işverenlere sundukları Sigorta Prim Desteği, İşbaşı Eğitim Programı, Mesleki Eğitim Kursları ve diğer birçok hizmetler hakkında bilgi verdi.
Yıldız, ‘İşverenlerimize ve iş dünyasına sunulan tüm hizmetlerimizden faydalanılması için gereken işbirliği yapılarak, bilgilendirme yapılacaktır’ dedi.
Yıldız, İŞKUR olarak işverenlere sundukları Sigorta Prim Desteği, İşbaşı Eğitim Programı, Mesleki Eğitim Kursları ve diğer birçok hizmetler hakkında bilgi verdi.
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